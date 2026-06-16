Такси / © inpoland

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Министерство инфраструктуры Польши работает над законопроектом, предусматривающим изменения в правилах получения лицензий на перевозку пассажиров такси. Наибольшее нововведение будет касаться водителей из стран, не входящих в Европейский Союз и Европейскую ассоциацию свободной торговли.

Об этом пишет издание inPoland.

Согласно проекту, иностранцы должны будут предоставлять справку о несудимости не только из Польши, но и страны своего происхождения. Правительство объясняет необходимость таких изменений тем, что польские органы могут проверять информацию о судимости только в Польше и государствах ЕС через систему ECRIS. В случае граждан третьих стран доступ к таким данным ограничен.

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Документ также предусматривает изменения в сфере лицензирования перевозчиков. В частности, предполагается ограничить возможность передачи или использования копий лицензий другим компаниям. По задумке авторов проекта, это должно усложнить схемы, при которых предприниматели продолжают деятельность через другие фирмы после потери разрешения на перевозку пассажиров.

Дискуссия по усилению контроля над рынком такси активизировалась после резонансного дорожно-транспортного происшествия вблизи Варшавы, в котором погибли два человека. Параллельно в отрасли обсуждают дополнительные требования к водителям, в частности, подтверждение знания польского языка, наличие водительского удостоверения в течение минимум трех лет и проверку практических навыков управления автомобилем.

Напомним, в Польше женщина напала с ножом на таксиста-украинца. Таксист отдал нападавшей все деньги, телефон, а затем смог убежать.

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