Украинцам в Польше приготовиться: в стране меняют правила проверки права на помощь

Польша / © Unsplash

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С 1 января 2027 г. в Польше вступят в силу новые правила медицинской оценки для людей, претендующих на пенсии по инвалидности и другие выплаты, решения по которым принимает Учреждение социального страхования (ZUS). Теперь ведомство сможет направлять заявителей на дополнительные обследования, консультации специалистов, а в отдельных случаях — даже на наблюдение в больнице.

Об этом пишет Inpoland.

Изменения предусмотрены поправками в закон о системе социального страхования и рядом других нормативных актов. Часть новшеств уже начала действовать, а отдельные положения вступят в силу осенью 2026 года. В то же время правила медицинской сертификации заработают с начала 2027 года.

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Какие проверки сможет назначать ZUS

После вступления в силу новых норм работники ZUS получат больше возможностей для проверки состояния здоровья заявителей. Человека могут направить:

на осмотр к медицинскому эксперту ZUS;

к врачу-консультанту;

на консультацию психолога;

на дополнительные диагностические обследования;

в случае необходимости — на наблюдение в больнице.

Если состояние здоровья человека не позволяет ему самостоятельно добраться до медицинского учреждения, осмотр смогут провести по месту его нахождения.

Что будет, если не прийти на обследование

Новые правила предусматривают, что заявитель, не явившийся на назначенный осмотр, будет иметь семь дней, чтобы объяснить причину отсутствия и попросить о новой дате.

Если ZUS сочтет причину уважительной, учреждение обязуют назначить повторный осмотр. В то же время, игнорирование направлений без объяснения может повлиять на процесс рассмотрения заявления и назначения выплат.

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Речь идет, в частности, о пенсиях по инвалидности, помощи людям, которые не способны самостоятельно существовать, и других выплатах, для которых требуется медицинское решение.

В ZUS планируют сократить время ожидания решений

Реформа также предполагает изменение организации медицинских осмотров. Вместо части медицинских комиссий дела могут рассматриваться единолично, также предусмотрено более широкое использование цифровых систем в судебных процедурах.

Отдельные функции при медицинской оценке смогут выполнять медсестры и физиотерапевты. Авторы изменений заявляют, что это должно упростить процедуры и ускорить принятие решений по выплатам.

Напомним, ранее в Польше подписали закон о реформе Национальной инспекции труда (PIP), предоставляющий ведомству новые инструменты для борьбы с фиктивной самозанятостью и принудительным заключением гражданско-правовых соглашений. Нововведения позволят защитить права работников, среди которых и тысячи украинцев.

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