Украинцам за границей может стать сложнее: в Европе снова дорожает жизнь – WSJ

Европа столкнулась с новым инфляционным ударом на фоне нефтяного кризиса и войны на Ближнем Востоке. В Германии и Испании цены в апреле снова выросли быстрее, чем ожидали экономисты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, в Германии потребительские цены выросли на 2,9% в годовом исчислении. Это больше, чем в марте, когда инфляция составила 2,8%. Немецкое статистическое агентство Destatis подтвердило, что это самый высокий показатель с начала 2024 года.

Еще резче цены выросли в Испании. Там инфляция подскочила до 3,5%. Испанское агентство INE зафиксировало самый высокий уровень подорожания за последний год.

Главным фактором нового скачка цен стали энергоносители. Из-за подорожания горючего и электроэнергии дорожают товары и услуги. В Германии расходы на энергоносители выросли на 10,1% - это сильнейший удар по потребителям со времен энергетического кризиса 2023 года.

Аналитики связывают ситуацию с перекрытием Ормузского пролива и обострением вокруг Ирана. Нефть марки Brent уже превысила 110 долларов за баррель, а переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Это усиливает нервозность на рынках и давит на цены.

В Европейском центральном банке внимательно следят за ситуацией. Ближайшие общие данные по инфляции в еврозоне могут повлиять на решение по процентным ставкам. Пока эксперты ожидают, что ставки оставят по-прежнему.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что скорого возвращения к предыдущей ценовой ситуации ждать не стоит.

«Нет легкого пути назад к тому, где мы были вспышки этого конфликта. Домохозяйства и фирмы только пережили большой инфляционный шок и могут быть более чувствительны к росту затрат. Мышечная память еще свежа», — заявила Лагард.

Бизнес-ожидания в Европе также ухудшаются. Индикатор экономических настроений погрузился до уровня пандемийного 2020 года. Если тогда экономику сдерживали локдауны, то теперь война, дорогая энергия и риски для поставок.

По оценкам ЕЦБ, каждый рост цен на нефть на 14% прибавляет примерно 0,5% к общей инфляции. В 2026 году средний показатель инфляции может составить 2,6%, что выше цели ЕЦБ в 2%.

Самый пессимистический сценарий предполагает, что в случае затягивания конфликта пик инфляции может достичь 4,8% в 2027 году. Для миллионов европейцев это будет означать длительный период дорогостоящей жизни и снижение покупательной способности.

Для украинцев эта ситуация тоже важна. В Германии сейчас находится более миллиона украинцев с временной защитой, хотя с начала полномасштабной войны страну уже покинули более 471 тысячи человек, прибывших из Украины. В Испании, по официальным данным, легально проживают более 326 тысяч украинцев.

Ранее Всемирный банк предупреждал, что война вокруг Ирана и фактическое перекрытие Ормузского пролива могут повлечь за собой сильнейший сырьевой шок с 2022 года. По оценкам аналитиков, общий товарный индекс может вырасти на 16% уже в текущем году.

Особенно ощутимым будет удар по энергорынку. До войны через Ормузский пролив проходила значительная часть мировой морской торговли нефтью, поэтому перебои со снабжением сразу повлияли на цены. По базовому сценарию Всемирного банка, даже если острейшие проблемы завершатся в мае, энергетический индекс в этом году может вырасти примерно на 24%.

В то же время международные организации предупреждают и о продовольственных рисках. Из-за подорожания нефти, удобрений и логистики могут подняться цены на продукты, промышленные товары и сырье. По оценкам Всемирной продовольственной программы, если конфликт не завершится до июня, еще десятки миллионов людей могут оказаться в условиях острой продовольственной нехватки.

