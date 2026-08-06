Украинцам за границей упростили оформление паспорта: что изменилось

Паспорт

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Украинцам от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами страны, больше не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение «Резерв+» для оформления или обмена паспорта.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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При подаче документов гражданам не нужно предоставлять бумажные или электронные военно-учетные документы, а также устанавливать или демонстрировать приложение «Резерв+». Все необходимые процедуры теперь проходят по-другому.

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Как пояснили в Паспортном сервисе, при оформлении паспорта работник учреждения самостоятельно проверяет информацию в электронной системе, а статус военного учета проверяется автоматически через государственные электронные реестры.

В случае отсутствия информации о военном учете, лицо может автоматически взять на него без прохождения военно-врачебной комиссии. После формирования соответствующего документа процесс оформления или обмена паспорта продолжается в обычном порядке.

В Паспортном сервисе подчеркнули, что для получения или обмена паспорта за границей не нужно самостоятельно беспокоиться о получении военно-учетных документов или загрузке мобильных приложений, поскольку все проверки выполняются автоматически в системе.

Напомним, украинцы за границей теперь могут легко и быстро оформить электронный налоговый номер (идентификационный код). Раньше услуга действовала как эксперимент только для детей, а теперь она доступна всем взрослым.

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К слову, в Украине вводятся новые ветеринарные паспорта единого образца с усиленной защитой от подделок. Документ содержит полную информацию о здоровье животных на двух языках и облегчает путешествия за границу.

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