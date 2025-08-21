Украинцам за границей упростили жизнь: нотариальные услуги через "е-Консул"

Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

Теперь украинцы, проживающие или находящиеся за границей, могут совершать нотариальные действия значительно проще – во всех дипломатических учреждениях Украины заработал сервис "е-Консул".

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Судебно-юридическая газета".

По его словам, с сегодняшнего дня завершен процесс подключения автоматизированной процедуры подачи документов для совершения нотариальных действий в 120 посольствах и консульствах Украины по всему миру.

Реклама

"Украинцы за границей имеют возможность подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул". Это работает во всех зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги", — пояснил Сибига.

Новый подход позволяет гражданам в удобное время подать онлайн-заявление, загрузить образцы доверенностей или нотариальных заявлений, подкрепить необходимые документы и пройти все предварительные этапы дистанционно. Таким образом, украинцы могут избежать лишних поездок и ожиданий, а в учреждение нужно будет прийти только один раз — чтобы забрать готовый документ.

Министр отметил, что сервис работает через надежную и защищенную платформу "е-Консул" и уже доказал свою эффективность. Только с июля, когда начали подключать первые дипломатические учреждения, услугой воспользовались около полутысячи украинцев.

Подробную информацию о порядке подачи документов, ответы на часто задаваемые вопросы и инструкции пользователи смогут найти на официальных ресурсах дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД.

Реклама

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Польше вводится электронная система подачи заявлений на "карты побыту". Узнайте, кто из украинцев сможет воспользоваться новыми правилами и что это изменит.