Украинцев обвиняют в поджоге имущества Стармера: один из подозреваемых сделал неожиданное заявление

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Один из украинцев, которого обвиняют в поджоге домов премьер-министра Британии, заявил полиции, что никогда не слышал о сэре Кире Стармере.

Об этом сообщает BBC.

22-летний украинец Роман Лавринович якобы совершил поджог после того, как его завербовал онлайн русскоязычный пользователь Telegram «El Money», который пообещал ему оплату.

Во время допроса в полиции его несколько раз спрашивали, знает ли он, кто такой сэр Кир Стармер и держит ли он на него обиду, но тот отвечал отрицательно.

Лавринович утверждает, что непричастен к поджогам, уверяя, что в момент этих инцидентов был дома и у друзей.

Ему предъявлены дополнительные обвинения в повреждении имущества в результате поджога, совершенного с небрежным отношением к угрозе жизни людей.

Кроме Романа Лавриновича, полиция подозревает в поджогах имущества, связанного с британским премьер-министром, 35-летнего украинца Петра Починка и 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка.

Всех троих мужчин, проживающих в Лондоне, обвиняют в сговоре с целью повреждения имущества путем поджога в период с 1 апреля по 13 мая 2025 года.

В частности, 8 мая 2025 года автомобиль Toyota, ранее принадлежавший премьер-министру, был найден горящим на улице, где он ранее жил, в Кентиш-Тауне, на севере Лондона. Через три дня пожар был обнаружен в квартире в соседнем Ислингтоне, где ранее жил сэр Стармер

12 мая 2025 года у входа в дом сэра Кира Стармера в Кентиш-Тауне, на той самой улице, где был подожжен автомобиль, который он сдавал в аренду своей невестке, был обнаружен пожар.

