Украинцев по-другому будут проверять на границах с ЕС: почему следует прибывать в аэропорт за 2 часа

Реклама

Сегодня, 10 апреля, в 29 странах Европы официально начала работу автоматизированная Система въезда-выезда (EES). Нововведение предполагает изменение процедуры прохождения пограничного контроля для граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе и украинцев.

Что изменится с системой EES

Система EES заменяет традиционное ручное проставление штампов в загранпаспортах на цифровой учет. Теперь при первом пересечении границы путешественники обязаны предоставить расширенные биометрические данные. В базу фиксации будут входить:

Реклама

сканирование лица и отпечатки пальцев;

данные проездных документов;

точная дата и место каждого въезда и выезда.

Новые правила распространяются на иностранцев, въезжающих в Шенгенскую зону с целью краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода), независимо от наличия визы или права на безвизовый въезд.

Рекомендации для путешественников

Из-за запуска системы и необходимости сбора биометрии время прохождения пограничного контроля может увеличиться. Эксперты прогнозируют возможные очереди и задержки, особенно в крупных аэропортах и на наземных пунктах пропуска.

Пассажирам рекомендуют прибывать к терминалам не менее 2 часов до вылета, чтобы избежать риска опоздания на рейс из-за обновленных процедур проверки.

Как это повлияет на трудоустройство и пребывание в ЕС

Введение EES позволит пограничным службам автоматически выявлять лиц, нарушающих сроки пребывания в Шенгенской зоне. Для граждан Украины, работающих в странах ЕС (в частности, в Польше), цифровизация учета несет дополнительные нюансы. Отмена физических штампов усложняет для работодателей скорую визуальную проверку легальности пребывания работника.

Реклама

Это может привести к замедлению процессов найма, поскольку компаниям понадобится больше времени на верификацию статуса иностранцев из-за официальных запросов или внутренних процедур.

Система включает большинство стран Европейского Союза и ассоциированных членов Шенгена, среди которых: Польша, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Румыния, Венгрия, Мальта и другие. Главной целью реформы называют повышение уровня безопасности и упрощение идентификации лиц в рамках общего европейского пространства.

Она включает в себя сканирование загранпаспорта, создание цифрового фото лица и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет действует исключение — отпечатки пальцев у них не будут брать.