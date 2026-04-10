Украинцев по-другому будут проверять на границах с ЕС: почему следует прибывать в аэропорт за 2 часа
Европа вводит биометрический контроль на границах — систему EES.
Сегодня, 10 апреля, в 29 странах Европы официально начала работу автоматизированная Система въезда-выезда (EES). Нововведение предполагает изменение процедуры прохождения пограничного контроля для граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе и украинцев.
Об этом пишет inPoland.
Что изменится с системой EES
Система EES заменяет традиционное ручное проставление штампов в загранпаспортах на цифровой учет. Теперь при первом пересечении границы путешественники обязаны предоставить расширенные биометрические данные. В базу фиксации будут входить:
сканирование лица и отпечатки пальцев;
данные проездных документов;
точная дата и место каждого въезда и выезда.
Новые правила распространяются на иностранцев, въезжающих в Шенгенскую зону с целью краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода), независимо от наличия визы или права на безвизовый въезд.
Рекомендации для путешественников
Из-за запуска системы и необходимости сбора биометрии время прохождения пограничного контроля может увеличиться. Эксперты прогнозируют возможные очереди и задержки, особенно в крупных аэропортах и на наземных пунктах пропуска.
Пассажирам рекомендуют прибывать к терминалам не менее 2 часов до вылета, чтобы избежать риска опоздания на рейс из-за обновленных процедур проверки.
Как это повлияет на трудоустройство и пребывание в ЕС
Введение EES позволит пограничным службам автоматически выявлять лиц, нарушающих сроки пребывания в Шенгенской зоне. Для граждан Украины, работающих в странах ЕС (в частности, в Польше), цифровизация учета несет дополнительные нюансы. Отмена физических штампов усложняет для работодателей скорую визуальную проверку легальности пребывания работника.
Это может привести к замедлению процессов найма, поскольку компаниям понадобится больше времени на верификацию статуса иностранцев из-за официальных запросов или внутренних процедур.
Система включает большинство стран Европейского Союза и ассоциированных членов Шенгена, среди которых: Польша, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Румыния, Венгрия, Мальта и другие. Главной целью реформы называют повышение уровня безопасности и упрощение идентификации лиц в рамках общего европейского пространства.
Напомним, эта система предусматривает обязательную биометрическую регистрацию для граждан стран, не входящих в состав Евросоюза, в том числе украинцев.
При первом пересечении границы после запуска системы путешественники должны пройти полную регистрацию. Она включает в себя сканирование загранпаспорта, создание цифрового фото лица и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет действует исключение — отпечатки пальцев у них не будут брать.