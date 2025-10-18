Украинцев шокировали американские школы: женщина рассказала, как там наказывают за телефоны

Школа

Украинская мама Любовь Жакун, которая сейчас живет в Техасе, рассказала о поразивших ее необычные школьные правила в США. Больше женщину удивило то, что в американских школах оценки учеников полностью конфиденциальны — никто не знает результатов других.

Об этом она рассказала в TikTok.

По словам украинки, учителя не объявляют оценки вслух, а вся информация поступает только лично — по электронной почте или специальному приложению. Такие правила, отмечает Жакун, помогают избежать унижения или соревнования между детьми.

Еще одна удивившая украинку особенность — строгий запрет мобильных телефонов в школах. Ученики не могут пользоваться гаджетами во время учебы, а если учитель заметит смартфон, его сразу удаляют.

«Родители должны заплатить штраф — от 15 до 25 долларов — чтобы вернуть телефон. Это правило действительно работает, дети либо не приносят устройства, либо сдают их с утра в специальный ящик», — поделилась женщина.

Любовь добавляет, что система образования в США построена на уважении личного пространства ребенка и ответственности родителей. Замечания о поведении не обсуждаются публично — их получают только мама и папа через электронную систему.

По мнению украинки, такие правила воспитывают у школьников дисциплину и навыки ответственного поведения, а также снижают уровень стресса среди детей.

