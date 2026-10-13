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Дата публикации
Категория
Мир
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Украинцев в Ирландии выселяют из бесплатного жилья: что будет дальше

Правительство уверяет, что массового роста бездомности среди украинцев не произошло.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Украинские беженцы

Украинские беженцы / © ТСН

В Ирландии резко сокращают расходы по размещению украинцев, которые находятся в стране под временной защитой. В то же время, по словам властей, сворачивание части жилищной поддержки пока не привело к росту беспризорности среди украинцев.

Об этом сообщает The Journal со ссылкой на министра юстиции Ирландии Джима О'Каллагана.

Еще в 2024 году на проживание украинцев государство выделило 1,16 млрд евро. В 2026 году эта сумма сократилась до 606 млн. евро, а на 2027-й планируют заложить лишь около 177 млн. евро.

Для сравнения, расходы на размещение других людей, претендующих на международную защиту, также уменьшаются, но значительно медленнее — с 1,27 млрд евро в 2025 году до менее 1 млрд в 2027-м.

По словам О'Каллагана, сокращение явилось результатом реформ в системе международной защиты.

«Уменьшение затрат было достигнуто благодаря непростым реформам, которые мы ввели, однако они проводились чувствительно и методично. И я рад сказать, что это не привело к тому, что некоторые люди опасались — до беспризорности среди украинцев», — заявил министр.

Младший министр по вопросам миграции Колум Брофи также утверждает, что изменения не повлекли за собой существенных трудностей для украинской общины. Он назвал украинцев хорошо интегрированными в Ирландии и сообщил, что в следующем году власти планируют запустить программы поддержки для тех, кто захочет вернуться в Украину.

Бесплатное жилье будут постепенно сворачивать

По данным Евростата, на конец августа в Ирландии по программе временной защиты находились более 120 тысяч украинцев.

В этом году правительство начало реформу, которая предусматривает постепенное прекращение бесплатного размещения части беженцев.

Кроме того, в конце марта 2027 г. в Ирландии должны полностью прекратить выплаты по программе Accommodation Recognition Payment — помощь частным домохозяйствам, которые предоставляют жилье украинцам.

В настоящее время благодаря этой программе крыши над головой имеют около 40 тысяч украинских беженцев.

Украинцы за рубежом - последние новости

Ранее мы рассказывали, что Суд ЕС обязал Нидерланды рассмотреть около 140 тыс. заявлений в убежище, поданных украинцами. Раньше их фактически "замораживали", поскольку беженцы уже имели права по программе временной защиты. Теперь части украинцев может понадобиться проходить отдельную и более сложную процедуру получения убежища.

Также мы объясняли, какие военные обязанности могут иметь украинцы за границей. В Польше и Германии призыв в армию связан с гражданством, поэтому украинцы с временной защитой или видом на жительство автоматически под мобилизацию не подпадают. В Швеции иностранных резидентов могут привлекать в систему всеобщей обороны, а в США для отдельных категорий иностранцев действует обязательная военная регистрация через Selective Service.

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