Украинцев в Польше предупредили о ловушке с отоплением: почему выключенные батареи не спасут от больших счетов

Радиатор отопления / © ТСН

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Жильцы многоквартирных домов в Польше рискуют получить дополнительные счета за отопление, если будут полностью выключать радиаторы в надежде сэкономить на коммунальных платежах. Такая экономия может обернуться неожиданными расходами, ведь даже квартиры без включенных батарей должны оплачивать часть общедомовых расходов на отопление.

Об этом сообщает информационный портал In Poland.

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Использование тепла из соседних квартир вместо отопления собственного жилья называют «тепловым паразитизмом». Польские правила оплаты за отопление не позволяют полностью избежать расходов, просто перекрыв радиаторы.

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В многоквартирных домах расходы на поддержание необходимой температуры распределяются между жильцами. Счет может состоять из фиксированной части, размер которой зависит от площади квартиры, и переменной — в соответствии с фактическим потреблением тепла.

Кроме того, нормативные требования предусматривают минимальную температуру в помещениях: не менее 20 градусов по Цельсию в жилых комнатах и 24 градуса в ванных. Поэтому жильцы, которые вообще не отапливают квартиры или поддерживают температуру ниже установленного уровня, также могут получать счета за отопление.

Результат экономии — счет на 500 злотых

Последствия такой экономии на себе ощутила жительница Гдыни. Женщина перекрывала радиаторы, когда выходила из дома, однако жилищный кооператив все равно начислил ей 496,18 злотого за отопление.

В кооперативе пояснили, что правила расчетов предусматривают оплату не только за фактически потребленное тепло, но и за долю общих расходов на отопление дома. Это касается также жильцов, которые не включают батареи в течение отопительного сезона.

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Напомним, правительство Польши намерено увеличить нижний предел штрафов в десять раз, а верхний — в пять раз. Это объясняется необходимостью «привести штрафы в соответствие с текущей стоимостью денег».

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