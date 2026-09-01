Украинцев в Польше все чаще записывают в туристы: чем это может обернуться

Паспорт Украины / © Associated Press

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Украинцев, которые въезжают в Польшу, все чаще могут регистрировать как туристов, а не как людей, претендующих на временную защиту из-за войны. Поэтому часть граждан впоследствии рискует узнать, что потеряла соответствующий статус.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на правозащитников и активистов.

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По данным издания, проблема состоит в том, что пограничники не обязаны сообщать человеку, как именно его классифицировали во время въезда — как туриста или как лицо, которое возвращается в рамках режима временной защиты.

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«В последнее время им все чаще присваивают туристический статус», — отмечает источник газеты.

Особенно это касается украинцев, которые уезжали из Польши и возвращаются обратно. Если человек находится за пределами страны более 30 дней, он теряет временную защиту. В то же время, даже возвращающиеся ранее этого срока в последнее время чаще могут регистрировать как туристов.

Источник издания связывает эту тенденцию с периодом после вето президента Польши Кароля Навроцкого на специальный закон о помощи гражданам Украины в конце августа 2025 года.

Правозащитники зафиксировали резкое падение статистики

Хельсинкский фонд по правам человека обратил внимание на существенное изменение статистики на польско-украинской границе.

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На пункте пропуска Медика в январе и феврале было зарегистрировано около 9 тысяч въездов в категорию, связанную с эвакуацией или временной защитой. В марте их количество сократилось до 1814, в апреле – до 82, в мае – до 94, а в июне – до 359.

Подобную тенденцию, по данным правозащитников, зафиксировали также в Корчевой, Грубешове и Дорогуске. Исключением стал пункт пропуска в Гребенном.

В то же время, официальной статистики относительно того, сколько именно украинцев были переклассифицированы из категории временной защиты на туристическую, нет.

Статус временной защиты позволяет украинцам оформить PESEL UKR и воспользоваться связанными с ним правами.

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Польская пограничная служба заявила, что украинцы, считающие, что их статус определили неправильно, могут обжаловать решение в подразделении пограничной службы, которое зарегистрировало их въезд.

На рассмотрение такого обращения отводится до 30 дней. Ситуацией также занимается польский омбудсман.

Напомним, в Польше переписали правила оформления документов для украинцев. Теперь перед приемом в отделениях ГП «Документ» украинским беженцам нужно будет предварительно записаться в электронную очередь.

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