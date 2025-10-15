Украинцев в Польше ждет волна проверок: кого это затронет

Украинцы в Польше

Учреждение социального страхования Польши (ZUS) объявило о усилении контроля за выплатой социальной помощи на детей 800+. Изменения касаются иностранцев, в частности граждан Украины. Основная цель — гарантировать, что средства получают только те, кто действительно проживает и работает в Польше.

Об этом пишет In Рoland.

Что же меняется?

Главное требование для продления выплаты 800+ — это обязательное подтверждение профессиональной деятельности на территории Польши. Согласно новым правилам, иностранцы, претендующие на помощь, должны отвечать следующим критериям:

Трудоустройство. Официально работать в Польше. Минимальный доход. Зарабатывать не менее 50% от минимальной заработной платы. В 2025 году эта сумма составит не менее 2333 злотых брутто (до вычета налогов) в месяц.

Когда ждать проверки?

Контроль соблюдения требований будет вводиться поэтапно:

Для граждан Украины: проверка профессиональной деятельности начнется с февраля 2026 года .

Для других иностранцев система контроля стартует с июня 2026 года.

Как будет работать новый механизм?

Вся процедура будет максимально автоматизирована. Учреждение будет получать необходимые сведения о трудоустройстве и уплате взносов, сотрудничая с другими государственными органами. В случаях, требующих уточнения, заявители должны предоставить дополнительные документы. Это означает, что:

Ежемесячная проверка позволит ZUS оперативно отслеживать изменения.

Если человек потерял работу или покинул территорию Польши, выплаты будут автоматически приостановлены.

Таким образом, ZUS стремится более эффективно управлять социальными выплатами. Также предотвращать ситуации, когда помощь выплачивается лицам, фактически уже не соответствующим условиям программы.

Напомним, президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заявил, что это последний законопроект в формате «специальной, исключительной помощи». Поскольку «сегодня нет никакого основания и никакой причины для продолжения такого рода действий».

В Польше продолжает снижаться уровень поддержки украинских беженцев. Впервые за все время наблюдений половина поляков считает, что их стране следует уменьшить помощь украинцам, которые нашли убежище после начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, Польша достигла предела своих возможностей в приеме граждан Украины, покидающих страну из-за войны. Поэтому сейчас для Польши важно не увеличивать поток, а помочь уже находящимся в стране адаптироваться к обществу.