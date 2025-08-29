Украинцев в России приговорили к 20 и 13 годам: в чем их обвиняют

Флаг России / © Reuters

Украинских военнопленных Ивана Перепелицу и Александра Матвийчука в России осудили по террористическим статьям. Суд в Ростове-на-Дону назначил им 20 и 13 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на пресс-службу так называемого Южного окружного военного суда.

27-летнего Ивана Перепелицу из Черкасской области российский суд признал участником «террористической организации», который прошел «обучение терроризму». Первые три года из 20, которые ему назначил суд, Перепелица должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

29-летнего Александра Матвийчука из Полтавы россияне также признали «террористом». Первые три года из 13 он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

В пресс-релизе МИД России ранее сообщалось, что украинские военные попали в плен в декабре 2024 года в Донецкой области, которую россияне называют «ДНР». Военнопленных обвинили в «преступлениях против мирных жителей в Курской области РФ.

Напомним, недавно российское МВД призвало граждан государства-агрессора сообщать силовикам о подозрительных лицах, которые могут оказаться «террористами»

По данным МВД РФ, в 2024 году в России было зафиксировано рекордное количество дел по «террористическим» статьям за всю историю ведения статистики. Статистический рост напрямую связан с изменением квалификации преступлений после развязывания полномасштабной войны в Украине.