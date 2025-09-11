Украинцы 18-22 лет массово выезжают в соседнюю страну: польские пограничники назвали цифры

.Польша фиксирует увеличение количества молодых украинцев после закона «18-22» / © Associated Press

Погранслужба Польши зафиксировала увеличение количества прибытия молодых украинцев в возрасте 18-22 лет в последние дни.

Об этом пишет Business insider.

За неделю с 28 августа по 3 сентября в Польшу через пограничные пункты в Подкарпатском регионе Польши въехало 6100 юношей из Украины, а выехало примерно 2000. Для сравнения, неделей ранее прибыло только 500, а выехало более 650 человек.

Похожая ситуация наблюдается и в Люблинском воеводстве, где также зафиксировано увеличение количества въезжающих в страну молодых граждан Украины.

По словам Павла Смыка из пресс-команды Надбужанского пограничного подразделения Польши, с 28 августа по 3 сентября прибыло 4605 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выбыл 1301. Он добавил, что неделей ранее в Польшу из Украины прибыл 461 молодой украинец, а выехали 575.

Как отметил Смык, общее количество путешественников, пересекающих польско-украинскую границу в Люблинском регионе, в последнее время уменьшилось. Отчасти это связано с окончанием летних каникул.

Увеличение количества молодых украинцев, приезжающих в Польшу, может быть связано, среди прочего, с желанием учиться в Польше или дальше за границей, или поехать на отдых.

Общественные активисты также отмечают увеличение трафика.

«Молодых украинцев можно увидеть на железнодорожном вокзале Перемышля, среди других мест, но это не массовая эмиграция. Они преимущественно спрашивают об организационных вопросах, таких как покупка билетов, а не о социальной помощи», — сказал Игорь Горьков, глава Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше.

По словам Горькова, некоторые молодые мужчины могут приезжать в образовательных целях.

«До войны и пандемии многие украинцы учились в Польше. Сложно предположить, продолжится ли эта тенденция», — добавил он.

Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.

В свою очередь, украинский бизнес сообщает об увольнениях среди мужчин 18–22 лет, которым разрешили выезжать за границу.

Также глава Конфедерации работодателей рассказал, что студенты берут академотпуска и бегут за границу.