Украинцы готовили поджог "Новой почты" в Румынии: разведка назвала заказчика
По данным следствия, украинцы готовили поджог штаб-квартиры компании «Новая почта» в Бухаресте по заказу российских спецслужб.
Румынская разведка совместно с правоохранителями и иностранными партнерами задержала двух граждан Украины, которые, по данным следствия, выполняли задание российских спецслужб и готовили поджог штаб-квартиры «Новой почты» в Бухаресте.
Об этом сообщили в румынской разведке.
По информации ведомства, украинцы прибыли в Румынию из Польши и доставили в офис компании посылки с зажигательными веществами.
В сообщении отмечается, что внутри посылок были GPS-устройства и зажигательные элементы, которые можно было активировать дистанционно.
За подозреваемыми, которых координировали российские кураторы, румынские спецслужбы следили 14-15 октября.
«Привлечение собственных команд и специализированных ресурсов позволило немедленно идентифицировать зажигательные посылки, взорвать их и предотвратить умышленное или случайное инициирование устройств», — заявили разведчики.
Сейчас продолжается расследование, в котором участвуют партнеры Румынии. По данным спецслужб, задержанные украинцы могут быть частью более широкой сети диверсантов, которые действуют в европейских странах под контролем российских спецслужб.
Напомним, в Польше и Румынии задержаны трое граждан Украины, которые по заказу российской разведки пытались организовать канал перевозки взрывчатки на Родину. Эти задержания являются частью операции, в рамках которой Польша арестовала 55 агентов РФ.