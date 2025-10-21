ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Украинцы готовили поджог "Новой почты" в Румынии: разведка назвала заказчика

По данным следствия, украинцы готовили поджог штаб-квартиры компании «Новая почта» в Бухаресте по заказу российских спецслужб.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
"Новая почта"

«Новая почта» / © УНИАН

Румынская разведка совместно с правоохранителями и иностранными партнерами задержала двух граждан Украины, которые, по данным следствия, выполняли задание российских спецслужб и готовили поджог штаб-квартиры «Новой почты» в Бухаресте.

Об этом сообщили в румынской разведке.

По информации ведомства, украинцы прибыли в Румынию из Польши и доставили в офис компании посылки с зажигательными веществами.

В сообщении отмечается, что внутри посылок были GPS-устройства и зажигательные элементы, которые можно было активировать дистанционно.

За подозреваемыми, которых координировали российские кураторы, румынские спецслужбы следили 14-15 октября.

«Привлечение собственных команд и специализированных ресурсов позволило немедленно идентифицировать зажигательные посылки, взорвать их и предотвратить умышленное или случайное инициирование устройств», — заявили разведчики.

Сейчас продолжается расследование, в котором участвуют партнеры Румынии. По данным спецслужб, задержанные украинцы могут быть частью более широкой сети диверсантов, которые действуют в европейских странах под контролем российских спецслужб.

Напомним, в Польше и Румынии задержаны трое граждан Украины, которые по заказу российской разведки пытались организовать канал перевозки взрывчатки на Родину. Эти задержания являются частью операции, в рамках которой Польша арестовала 55 агентов РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie