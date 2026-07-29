Украинцы или поляки: кто на самом деле чаще совершает преступления в Польше

Кто совершает больше преступлений в Польше / © polonews.in.ua

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Российская пропаганда и поддающиеся ей люди в Польше активно распространяют нарративы о том, что украинцы — преступники, и совершают много правонарушений в стране, которая их приняла. На фоне всего этого в последнее время критически возросло количество нападений на самих украинцев.

В соцсети X вспыхнули горячие дискуссии вокруг заявления Конрада Нижника — кандидата в Сейм от партии «Конфедерация». Политик утверждает, что граждане Украины совершают в Польше в 10 раз больше преступлений, чем сами поляки в расчете на тысячу человек. Впрочем, это оказалось ложью.

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Об этом пишет InPoland.

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Кто совершает больше преступлений в Польше: украинцы или поляки

Подробный анализ данных Главного управления полиции доказывает, что тезисы о том, что украинцы совершают в Польше в десять раз больше преступлений, манипуляционные и полностью искажают реальность.

Официальная статистика правоохранительных органов свидетельствует об обратном. В период с 2022 по 2025 год в Польше зарегистрировали 800 446 преступлений. Из них на долю иностранцев приходится 28 396 правонарушений. Причем это количество может быть несколько завышено из-за случаев, когда в одном преступлении принимали участие лица с разным гражданством.

Непосредственно граждане Украины могли совершить 17 027 преступлений.

Если учесть численность населения страны, где насчитывается около 37,24 миллиона поляков и около 1,68 миллиона украинцев, вырисовывается четкая пропорция:

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Граждане Польши совершают ориентировочно 20 преступлений на 1000 человек;

Граждане Украины совершают ориентировочно 11 преступлений на 1000 человек.

Следовательно, реальный уровень преступности среди поляков выше, чем среди украинцев, живущих в стране.

Своим громким заявлением Конрад Ножник фактически смешал два совершенно разных юридических понятия: количество осужденных или фактически совершенных преступлений и количество находящихся в розыске лиц.

Польская полиция разыскивает 54 163 человека, из которых 57% — поляки. В то же время в базах розыска находятся 14 402 гражданина Украины.

Аномальная разница в реестрах розыска обусловлена спецификой международного законодательства и миграционными процессами, а не криминальной склонностью.

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У польских правоохранителей нет полномочий разыскивать за границей лиц, виновных в мелких правонарушениях. Международные соглашения позволяют активное трансграничное преследование только за тяжкие преступления, такие как убийства или терроризм.

За мелкие правонарушения, неуплату штрафов или неучастие в общественных работах розыск объявляется только в пределах Польши. Если иностранец уезжает домой или в другую страну во время или после рассмотрения дела, розыскное дело просто остается «замороженным» в системе годами.

Именно из-за накопления таких формально «зависших» дел в реестрах возникает статистический перекос, который деструктивные силы пытаются выдать за якобы повышенную преступность среди украинских беженцев и мигрантов.

Поляки нападают на украинцев: последние новости

Напомним, в последнее время в Польше значительно выросло количество агрессивных инцидентов и преступлений на основе национальной предвзятости против украинцев. Нападения случаются в магазинах, на улицах, в общественном транспорте и даже вблизи или внутри жилищ беженцев.

Злоумышленники ведут себя агрессивно, прибегают к оскорблениям из-за украинского языка, применяют физическое насилие, оружие или наносят телесные повреждения детям, подросткам и взрослым в таких городах, как Вроцлав, Плоцк, Познань, Легница, Бельско-Бяла и Труймясто.

Большинство из этих случаев сопровождается ксенофобскими требованиями «разговаривать на польском» или «возвращаться домой». На резонансные события реагируют стражи порядка, мэрия Вроцлава, дипломатические учреждения и МВД Польши, задерживая нападающих, которым угрожает уголовная ответственность. В то же время сами пострадавшие отмечают, что из-за подобных атак и случаев медленного реагирования полиции перестают чувствовать себя в безопасности.

Согласно данным полиции и опросам, уровень преступлений на почве ненависти и антиукраинских настроений в польском обществе существенно вырос. Эксперты связывают это с токсичной атмосферой в соцсетях, деятельностью российских троллей, политическими и историческими спорами.

На фоне этих событий премьер-министр Дональд Туск предостерегающе призвал не допустить роста ксенофобии, подчеркнув, что оценивать людей по национальности опасно для демократии, а фундаментом государства остается солидарность.

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