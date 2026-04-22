Украинцы массово покидают одну из стран ЕС: что произошло

Украинцы уезжают из Эстонии / © ТСН.ua

Эстония, которая с начала полномасштабной войны стала одним из ключевых партнеров Украины, постепенно фиксирует уменьшение количества украинских беженцев. Часть из них возвращается домой или переезжает в другие страны Европы.

Об этом рассказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью «Главкому».

По ее словам, в первые месяцы большой войны Эстония приняла около 89 тысяч граждан Украины. Однако с течением времени эта цифра существенно сократилась.

«В начале полномасштабного вторжения к нам приехало около 89 тысяч украинцев. Сейчас их осталось около 25 тысяч — часть вернулась в Украину или уехала в другие страны Европы», — отметила дипломат.

Несмотря на отток, Эстония продолжает создавать комфортные условия для тех, кто остался. В частности, государство обеспечивает доступ к образованию, работе и социальной поддержке.

Отдельное внимание уделяется детям

В Эстонии действует специальная «Школа свободы», где украинские ученики могут обучаться по смешанной программе — с учетом как эстонских, так и украинских стандартов.

По словам Кольк, это сделано для того, чтобы дети не теряли связь с родным языком, культурой и могли без проблем вернуться к обучению в Украине после войны.

В то же время Эстония не меняет свою политику поддержки Украины. Дипломат подчеркнула, что помощь Киеву остается принципиальной позицией как власти, так и общества.

Посол Эстонии также подчеркнула, что окончание войны в Украине возможно только через победу Украины, ведь в противном случае Россия снова будет представлять угрозу для Европы.