Украинцы массово поступают в польские вузы: какие специальности популярны

Число украинских абитуриентов в польских учреждениях высшего образования продолжает расти, превысив отметку в 50 тысяч человек. Самыми популярными направлениями среди молодежи остаются менеджмент и логистика, что обусловлено высоким спросом таких специалистов на европейском рынке труда.

Об этом сообщила эксперт по европейскому образованию Алла Бердник для Киев24.

Популярные специальности в Польше для украинцев

По словам эксперта по европейскому образованию Аллы Бердник, выбор логистики и менеджмента является стратегическим для студентов, поскольку эти отрасли предлагают широкие возможности для карьерного старта. Кроме управленческих специальностей, абитуриенты активно поступают на IT-факультеты и узкопрофильные технические направления.

Эксперт отмечает, что важным преимуществом обучения в Польше является международное признание диплома, который котируется во всех странах Европейского Союза и Канаде. Это позволяет выпускникам реализовать себя как на международном уровне, так и по возвращении в Украину.

Алла Бердник добавила, что менеджмент в Польше воспринимается как универсальная управленческая профессия, востребованная во всех секторах экономики — от малого бизнеса до международных корпораций.

Есть менеджеры топ, например, в крупных фирмах. Есть менеджеры среднего звена, то есть так же в фирмах задействованы. Есть менеджеры по продажам. Есть менеджеры в маленьких фирмах», — объясняет Алла Бердник.

Она добавляет, что универсальность таких профессий облегчает адаптацию знаний к украинским реалиям.

«Это означает, что те дети, которые выбирают такие более, скажем, обобщенные профессии, у них есть возможность, вернувшись в Украину, к примеру, если у них возникает такое желание работать именно в нашем государстве после европейского образования, это тоже можно. И они смогут себя применить свои знания, применить также и здесь», — отметила Бердник.

Какие возникают трудности для украинских студентов

Эксперт отметила, что в то же время существуют отрасли, обучение на которых требует значительно больших усилий и свободного владения польским языком. К таковым относятся правоведение и медицина. По наблюдениям экспертки, медицинские направления в Польше сложны как для поступления, так и для овладения.

Бердник отметила, что динамика поступления украинцев в польские университеты демонстрирует стабильный рост. Если до начала полномасштабного вторжения в Польше обучалось около 40 тысяч студентов из Украины, то сейчас эта цифра приблизилась к 50 тысячам.

Основными факторами выбора соседней страны остаются территориальная близость, сходство языков и возможность получения европейского диплома за доступную стоимость.

