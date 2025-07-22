Украинцы массово проникают в ЕС с фальшивыми правами на грузовики - Bild

Граница с Польшей / © Getty Images

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Украинские мужчины все чаще пытаются уехать за границу, используя поддельные водительские удостоверения категории C.

Об этом говорится во внутреннем отчете немецких спецслужб, с которым ознакомилось издание BILD.

По данным источника, польские пограничники все чаще выявляют поддельные документы именно у граждан Украины призывного возраста, прибывающих с территории Украины. Речь идет об водительском удостоверении на грузовики — категории C, что, согласно украинскому законодательству, может служить основанием для освобождения от мобилизации.

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С момента введения военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет могут покидать страну только при наличии специального разрешения. Украинские пограничники получили четкие инструкции по недопущению выезда военнообязанных — в случае нарушений им могут угрожать дисциплинарные меры вплоть до отправки на фронт.

В документе также говорится, что настоящие водители грузовиков, работающих в международных транспортных компаниях, считаются необходимыми для обеспечения поставки, в том числе гуманитарных и военных грузов. В то же время в Посольстве Украины в Германии уточняют: одного только водительского удостоверения категории C недостаточно.

"Водитель категории C должен быть трудоустроен в международной транспортной компании, иметь действующую лицензию на международные перевозки, зарегистрирован в системе "Резерв+" и получить официальное разрешение на выезд", - ответили в дипучреждении по запросу BILD.

Сколько именно украинцев смогли незаконно пересечь границу по поддельным документам, точно неизвестно. По официальной статистике, в 2024 году польские пограничники отказали во въезде 498 украинцам призывного возраста. В первой половине 2025 года эта цифра составила 118 человек.

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В посольстве Украины отмечают, что массового характера эта проблема не носит:

"Так называемый незаконный побег — не массовое явление. Подавляющее большинство мужчин призывного возраста выезжает за пределы Украины на законных основаниях, имея все необходимые разрешения", — отметили дипломаты.

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