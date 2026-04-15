Мир
262
5 мин

Украинцы могут получить 5-летний статус в стране ЕС: как подать заявление и когда дедлайн

Украинские беженцы в Чехии могут претендовать на 5-летний статус, который открывает путь к постоянному проживанию.

Ирина Лабьяк
Украинские беженцы в ЕС

Украинские беженцы в ЕС

Чехия запустила программу Lex Ukraine 2026, что позволяет украинским беженцам получить разрешение на проживание на 5 лет. Однако окно регистрации открыто только до конца апреля, а количество мест существенно ограничено.

Об этом пишет relocate.

1 апреля стартовала регистрация на пятилетний вид на жительство (zvláštní dlouhodobý pobyt) для украинцев, у которых есть статус временной защиты в Чехии.

Для тех, кто уже прожил в стране около четырех лет и планирует остаться после марта 2027 года, это один из самых простых и надежных вариантов легализации.

В то же время у программы есть существенные ограничения. Регистрация длится всего 30 дней, а количество мест ограничено примерно 15 тыс. В то же время потенциальных заявителей — около 400 тыс., то есть конкуренция составляет примерно 26 человек на одно место в рамках программы Lex Ukraine 2026.

Программа Lex Ukraine 2026 в Чехии — что о ней известно

Lex Ukraine — это специальная инициатива Чехии, которая действует вне стандартных миграционных процедур. Она позволяет украинцам с временной защитой получить полноценный долгосрочный статус без прохождения общей очереди в миграционных органах.

Пятилетнее разрешение открывает значительно более широкие возможности по сравнению с временной защитой. Оно не ограничивает смену работодателя, позволяет путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение каждых 180 дней, а также является прямым шагом к получению постоянного проживания и, в перспективе, гражданства.

Кто может подать заявку на программу Lex Ukraine?

У программы есть четко определенные требования, и она доступна не для всех. Соответствие критериям проверяет Министерство внутренних дел Чехии через собственные базы данных, поэтому скрыть несоответствия практически невозможно.

  • Кандидат должен иметь непрерывную временную защиту в Чехии более двух лет — то есть с 2022 или 2023 года.

  • Минимальный годовой доход должен составлять 440 тыс. чешских крон. Для каждого дополнительного члена семьи эта сумма увеличивается на 110 тыс. крон. Подтверждением могут быть налоговая декларация или официальные справки о доходах.

  • Обязательным условием является финансовая независимость: лица, получающие dávky (социальные выплаты), к участию не допускаются.

  • Также важным требованием является отсутствие криминального прошлого — эти данные проверяются через реестры МВД.

  • Дополнительным плюсом является наличие детей, посещающих школу или детсад — это может положительно повлиять на решение.

Для пенсионеров и матерей с детьми участие теоретически возможно, если они соответствуют критерию экономической самостоятельности. Однако на практике именно требование о доходе часто становится существенным препятствием. Альтернативой может быть продление временной защиты до 15 марта 2026 года и поиск других вариантов легализации.

Как получить 5-летний статус в Чехии — два этапа

Процедура состоит из двух шагов с примерно полугодовой паузой между ними. Если пропустить первый этап, участие в программе становится невозможным.

Первый этап — Expression of Interest (1 — 30 апреля 2026 года). Это онлайн-регистрация через Портал иностранцев MVČR (frs.gov.cz). На этом этапе нужно подать подтверждение доходов за 2024 год — налоговую декларацию или зарплатные документы. Все данные автоматически проверяются через государственные базы.

Второй этап — сдача биометрических данных (октябрь 2026 года). Те, кто пройдет предварительный отбор, получат индивидуальное приглашение. Окончательное решение ожидается до конца 2026 года. В случае положительного результата заявитель получит 5-летнюю карту резидента.

Если не успеть подать заявку в апреле, повторного набора в этом году не будет. В таком случае придется пользоваться стандартными миграционными процедурами, которые являются значительно более длительными и сложными.

Преимущества и недостатки 5-летнего статуса в Чехии

Новый статус предоставляет ряд важных преимуществ. В частности, это полный доступ к рынку труда без необходимости дополнительных разрешений — можно менять работодателя, заниматься предпринимательством или фрилансом.

Также открывается возможность свободно путешествовать в пределах Шенгенской зоны (до 90 дней в течение 180 дней).

Кроме того, этот статус засчитывается в стаж, необходимый для получения постоянного проживания (stály pobyt), что значительно сокращает путь к нему.

Уровень доступа к образованию и медицине фактически приравнивается к правам граждан Чехии, без ограничений, характерных для временной защиты.

Еще одно важное преимущество — стабильность после 2027 года, ведь этот статус не зависит от продления Директивы о временной защите.

В то же время существуют и определенные недостатки. В частности, отсутствует доступ к социальным выплатам (dávky), а перечень льгот является более ограниченным, чем в случае семейного вида на жительство. Также при пересечении границы возможны дополнительные проверки.

Как подать заявку на 5-летний срок проживания в Чехии?

Для регистрации остается немного времени, поэтому стоит заранее подготовиться.

  • Прежде всего нужно проверить доход за 2024 год, учитывая все официальные источники — зарплату, предпринимательские доходы или пенсии. Минимальная сумма составляет 440 тыс. крон для одного человека плюс 110 тыс. на каждого члена семьи.

  • Далее следует подготовить документы — налоговую декларацию (daňové přiznání) или справки от работодателя за 2024 год.

  • Также стоит заранее зарегистрироваться на портале frs.gov.cz, поскольку возможна перегрузка системы.

  • Подаваться лучше всей семьей одновременно — доходы в таком случае суммируются, а ключевым требованием является общая финансовая независимость семьи.

Хотя Lex Ukraine 2026 имеет жесткие условия и не гарантирует участия всем желающим, для тех, кто соответствует критериям, это один из самых быстрых и надежных способов получить стабильный статус в Чехии на несколько лет вперед.

Впрочем, открытым остается главный вопрос: что делать тем примерно 385 тыс. человек, которые не смогут попасть в программу. Пока что чешские власти не дают на него ответа.

Правила для украинских беженцев в ЕС — последние новости

Напомним, в апреле в Германии усилили контроль в аэропортах из-за запуска системы EES: украинцам обязательно нужно сдавать отпечатки пальцев и фото, что может вызвать очереди на границе. Также Deutsche Kreditbank прекращает участие в бонусной программе Miles&More — до конца месяца пользователям необходимо открыть счет в Deutsche Bank и оформить новую карту Mastercard, чтобы и дальше накапливать авиабонусы.

Заметим, ЕС рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до марта 2028 года, однако обновленная Директива может стать выборочной. Среди вероятных ограничений — отказ в статусе мужчинам мобилизационного возраста, жителям относительно безопасных западных регионов Украины и лицам, которые прибудут после установленной даты. Страны ЕС избегают предоставления долгосрочных видов на жительство из-за нехватки административных ресурсов и политических рисков, поэтому статус остается временным. Окончательное решение по новым правилам ожидается в конце мая.

