Украинцы могут получить 5-летний статус в стране ЕС: как подать заявление и когда дедлайн

Украинские беженцы в ЕС

Реклама

Чехия запустила программу Lex Ukraine 2026, что позволяет украинским беженцам получить разрешение на проживание на 5 лет. Однако окно регистрации открыто только до конца апреля, а количество мест существенно ограничено.

Об этом пишет relocate.

1 апреля стартовала регистрация на пятилетний вид на жительство (zvláštní dlouhodobý pobyt) для украинцев, у которых есть статус временной защиты в Чехии.

Реклама

Для тех, кто уже прожил в стране около четырех лет и планирует остаться после марта 2027 года, это один из самых простых и надежных вариантов легализации.

В то же время у программы есть существенные ограничения. Регистрация длится всего 30 дней, а количество мест ограничено примерно 15 тыс. В то же время потенциальных заявителей — около 400 тыс., то есть конкуренция составляет примерно 26 человек на одно место в рамках программы Lex Ukraine 2026.

Программа Lex Ukraine 2026 в Чехии — что о ней известно

Lex Ukraine — это специальная инициатива Чехии, которая действует вне стандартных миграционных процедур. Она позволяет украинцам с временной защитой получить полноценный долгосрочный статус без прохождения общей очереди в миграционных органах.

Пятилетнее разрешение открывает значительно более широкие возможности по сравнению с временной защитой. Оно не ограничивает смену работодателя, позволяет путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение каждых 180 дней, а также является прямым шагом к получению постоянного проживания и, в перспективе, гражданства.

Реклама

Кто может подать заявку на программу Lex Ukraine?

У программы есть четко определенные требования, и она доступна не для всех. Соответствие критериям проверяет Министерство внутренних дел Чехии через собственные базы данных, поэтому скрыть несоответствия практически невозможно.

Кандидат должен иметь непрерывную временную защиту в Чехии более двух лет — то есть с 2022 или 2023 года.

Минимальный годовой доход должен составлять 440 тыс. чешских крон. Для каждого дополнительного члена семьи эта сумма увеличивается на 110 тыс. крон. Подтверждением могут быть налоговая декларация или официальные справки о доходах.

Обязательным условием является финансовая независимость: лица, получающие dávky (социальные выплаты), к участию не допускаются.

Также важным требованием является отсутствие криминального прошлого — эти данные проверяются через реестры МВД.

Дополнительным плюсом является наличие детей, посещающих школу или детсад — это может положительно повлиять на решение.

Для пенсионеров и матерей с детьми участие теоретически возможно, если они соответствуют критерию экономической самостоятельности. Однако на практике именно требование о доходе часто становится существенным препятствием. Альтернативой может быть продление временной защиты до 15 марта 2026 года и поиск других вариантов легализации.

Как получить 5-летний статус в Чехии — два этапа

Процедура состоит из двух шагов с примерно полугодовой паузой между ними. Если пропустить первый этап, участие в программе становится невозможным.

Первый этап — Expression of Interest (1 — 30 апреля 2026 года). Это онлайн-регистрация через Портал иностранцев MVČR (frs.gov.cz). На этом этапе нужно подать подтверждение доходов за 2024 год — налоговую декларацию или зарплатные документы. Все данные автоматически проверяются через государственные базы.

Реклама

Второй этап — сдача биометрических данных (октябрь 2026 года). Те, кто пройдет предварительный отбор, получат индивидуальное приглашение. Окончательное решение ожидается до конца 2026 года. В случае положительного результата заявитель получит 5-летнюю карту резидента.

Если не успеть подать заявку в апреле, повторного набора в этом году не будет. В таком случае придется пользоваться стандартными миграционными процедурами, которые являются значительно более длительными и сложными.

Преимущества и недостатки 5-летнего статуса в Чехии

Новый статус предоставляет ряд важных преимуществ. В частности, это полный доступ к рынку труда без необходимости дополнительных разрешений — можно менять работодателя, заниматься предпринимательством или фрилансом.

Также открывается возможность свободно путешествовать в пределах Шенгенской зоны (до 90 дней в течение 180 дней).

Реклама

Кроме того, этот статус засчитывается в стаж, необходимый для получения постоянного проживания (stály pobyt), что значительно сокращает путь к нему.

Уровень доступа к образованию и медицине фактически приравнивается к правам граждан Чехии, без ограничений, характерных для временной защиты.

Еще одно важное преимущество — стабильность после 2027 года, ведь этот статус не зависит от продления Директивы о временной защите.

В то же время существуют и определенные недостатки. В частности, отсутствует доступ к социальным выплатам (dávky), а перечень льгот является более ограниченным, чем в случае семейного вида на жительство. Также при пересечении границы возможны дополнительные проверки.

Реклама

Как подать заявку на 5-летний срок проживания в Чехии?

Для регистрации остается немного времени, поэтому стоит заранее подготовиться.

Прежде всего нужно проверить доход за 2024 год, учитывая все официальные источники — зарплату, предпринимательские доходы или пенсии. Минимальная сумма составляет 440 тыс. крон для одного человека плюс 110 тыс. на каждого члена семьи.

Далее следует подготовить документы — налоговую декларацию (daňové přiznání) или справки от работодателя за 2024 год.

Также стоит заранее зарегистрироваться на портале frs.gov.cz, поскольку возможна перегрузка системы.

Подаваться лучше всей семьей одновременно — доходы в таком случае суммируются, а ключевым требованием является общая финансовая независимость семьи.

Хотя Lex Ukraine 2026 имеет жесткие условия и не гарантирует участия всем желающим, для тех, кто соответствует критериям, это один из самых быстрых и надежных способов получить стабильный статус в Чехии на несколько лет вперед.

Впрочем, открытым остается главный вопрос: что делать тем примерно 385 тыс. человек, которые не смогут попасть в программу. Пока что чешские власти не дают на него ответа.

Заметим, ЕС рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до марта 2028 года

Реклама

Заметим, ЕС рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до марта 2028 года, однако обновленная Директива может стать выборочной. Среди вероятных ограничений — отказ в статусе мужчинам мобилизационного возраста, жителям относительно безопасных западных регионов Украины и лицам, которые прибудут после установленной даты. Страны ЕС избегают предоставления долгосрочных видов на жительство из-за нехватки административных ресурсов и политических рисков, поэтому статус остается временным. Окончательное решение по новым правилам ожидается в конце мая.