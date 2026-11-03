Украинцы могут потерять защиту в этой стране ЕС из-за одного пустяка: кого это касается

Беженцы / © ТСН

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Украинские беженцы в Чехии рискуют потерять временную защиту из-за неправильно оформленного адреса проживания. Кроме того, такая ошибка может привести к отмене регистрации на специальное разрешение на долгосрочное пребывание (ZDP) для всей семьи.

Об этом сообщает Czechia Online.

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В Чехии идет регистрация на получение ZDP, которая завершится 31 декабря 2026 года. Однако украинцам необходимо заранее проверить актуальность адреса проживания, указанного в государственных реестрах.

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Из-за какой ошибки украинцы могут потерять защиту

Одним из условий получения разрешения ZDP является доказательство обеспечения жильем.

Если на момент бронирования визита в Министерство внутренних дел хотя бы один член семьи остается зарегистрированным по адресу МВД, регистрацию на ZDP отменят для всего домохозяйства. Это касается даже тех семей, которые отвечают всем другим требованиям.

Более того, известны случаи, когда длительная регистрация по адресу министерства приводила к потере временной защиты.

При этом повторное получение такого статуса автоматически не возвращает право на ZDP, поскольку нарушается требование о непрерывности пребывания в Чехии.

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Как проверить адрес и избежать проблем

Перед подачей документов всем членам семьи рекомендуется проверить адрес регистрации. Сделать это можно двумя способами:

Онлайн — через Portál občana, авторизовавшись с помощью электронной идентификации или datová schránka и открыв раздел Registr obyvatel.

По телефону — через специальную горячую линию МВД Чехии по временной защите: +420 974 801 802.

Если данные устарели, изменить адрес можно лично в центре KACPU или отделении OAMP, по почте, по электронной почте datová schránka или по электронной почте с квалифицированной подписью. Также документы может предоставить уполномоченный представитель.

Для этого потребуется заявление об изменении адреса, копия первой страницы загранпаспорта и подтверждение наличия жилья — в частности, должным образом заверенный договор аренды или документ от владельца.

Что следует знать военнообязанным мужчинам

Отдельные требования действуют для украинских мужчин от 18 до 60 лет.

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С 5 августа 2026 г. во время первоначального или повторного обращения за временной защитой в Чехии они должны подтвердить выполнение требований по военному учету.

Следовательно, украинцам, которые планируют получить долгосрочное разрешение на пребывание, следует проверить документы раньше времени, чтобы не потерять возможность оформления нового статуса из-за ошибки в регистрации.

Временная защита украинцев в Европе: какие изменения готовят

Напомним, Европейский Союз разрабатывает новый план для украинских беженцев после завершения временной защиты в 2028 году. В частности, украинцам могут предложить перейти на рабочие, студенческие или семейные виды на жительство.

В то же время, Украина и европейские страны обсуждают возможность возвращения мужчин мобилизационного возраста, выехавших с нарушением законодательства. Однако это не означает введение автоматической депортации украинцев из-за границы.

Кроме того, Черногория ужесточает требования к предоставлению временной защиты украинским мужчинам, подлежащим военному учету.

Украинцы в Польше теряют временную защиту

Ранее стало известно, что в Польше за месяц количество украинцев с действующей временной защитой уменьшилось примерно на 81 тысячу - с 937 тысяч в сентябре до 856 тысяч в начале октября.

Польские власти объясняют такое сокращение прежде всего новыми требованиями к документам и переходом части украинцев на другие разрешения на проживание.

В частности, беженцы, получившие защиту без предъявления действующего проездного документа, должны были подтвердить свое лицо до 31 августа 2026 года. Те, кто этого не сделал, автоматически потеряли статус временной защиты.

В то же время, часть украинцев перешла на другие основания пребывания, в частности трехлетние карты CUKR. Поэтому сокращение количества действующих статусов не означает, что все эти люди покинули Польшу.

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