Украинцы на границе с РФ и Грузией объявили голодовку — МИД сообщило об ухудшении ситуации

Украина требует от РФ возвращения граждан без транзита через Грузию / © Getty Images

Реклама

Министерство иностранных дел Украины сообщило об обострении гуманитарной ситуации, которая сложилась с нашими гражданами, которые находятся на границе между РФ и Грузией и уже объявили голодовку.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел 6 августа.

Там предоставили дополнительные разъяснения, сообщив, что со второй половины июня 2025 г. российская сторона активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией. Это привело к ухудшению гуманитарной ситуации в грузинском пункте пропуска «Дариале» на границе с РФ.

Реклама

Там находятся 96 украинских граждан, которых российская сторона депортировала, обходя территорию Украины, несмотря на неоднократные официальные просьбы Киева вернуть их напрямую.

По официальной информации МИД, 5 августа часть задержанных граждан объявила бессрочную голодовку с требованием предоставить им разрешение на пересечение границы. Украинские дипломаты уже прибыли в пункт пропуска и поддерживают постоянный контакт с пострадавшими.

Украина ведет активное сотрудничество с властями Грузии, Молдовы и международными партнерами, чтобы как можно быстрее организовать транзит и возвращение граждан домой.

«Благодаря мерам принятых МИД совместно с компетентными органами Украины, с конца июня по сей день уже удалось организовать выезд 44 граждан Украины из буферной зоны российско-грузинской границы», — говорится в сообщении МИД.

Реклама

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже публично обращался к российской стороне с требованием доставлять депортированных украинских граждан прямо на границу с Украиной. Киев неоднократно заявлял о готовности принимать своих граждан без транзита через третьи страны, в частности, Грузию или Молдову. Однако на данный момент Россия откровенно игнорирует эти призывы, что может свидетельствовать об умышленном обострении гуманитарной ситуации на границе между РФ и Грузией.

Кого депортируют через грузинскую границу

Среди депортированных украинцев, которых Россия вывозит на грузинскую границу, преобладают лица, имевшие криминальное прошлое. Это как бывшие осужденные, отбывавшие наказание на временно оккупированных территориях и насильственно перемещенные в Российскую Федерацию, так и те, кто уже был осужден за преступления, совершенные на территории самой РФ.

Напомним, 5 августа украинское посольство в Грузии получило официальное обращение от 5 граждан Украины, депортированных с территории Российской Федерации и содержащихся на пограничном пункте «Дариале». В обращении говорилось о начале бессрочной голодовки с требованием разрешить пересечение грузинской границы. К протесту постепенно присоединяются другие украинцы, также находящиеся на этом пункте пропуска.

Министерство иностранных дел Украины, привлекая дипломатические представительства в Грузии и Молдове, а также в тесной координации с соответствующими органами власти Украины и партнерских стран, прилагает максимальные усилия для скорейшего урегулирования этой гуманитарной ситуации, отметили в пресс-службе МИД.

Реклама

Читайте также