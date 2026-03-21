Украинские дроны-перехватчики

Украинские специалисты уже осуществили несколько успешных сбитий иранских дронов в одной из стран Ближнего Востока. При этом прямая продажа украинских дронов-перехватчиков в страны региона все еще заблокирована на уровне руководства государства.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники.

В издании не уточнили, в какой именно стране Ближнего Востока, которая подвергается атакам иранских беспилотников, украинцы сбивали дроны. Также неизвестно, какие именно перехватчики для этого были применены.

В то же время ВВС напомнило сообщение украинских властей о заявках на поставку дронов от 11 стран и направлении нескольких групп военных операторов с перехватчиками общей численностью около 230 человек.

«Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию „Шахедам“ — предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты», — цитирует издание заявление президента Владимира Зеленского, которое он сделал накануне, 20 марта.

Украинские дроны на Ближнем Востоке: что тормозит поставки

В комментарии ВВС News Украина производители украинских дронов-перехватчиков сообщили, что получили десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также посредников. При этом украинские дроны они готовы покупать по более высокой цене, чем на украинском рынке.

По информации ВВС, по меньшей мере два крупных производителя дронов-перехватчиков уже подали заявки в межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, которые также должна утвердить Государственная служба по экспортному контролю (ГСЭК).

Однако, пока нет ни разрешения, ни прямого запрета на экспорт от государства.

Представитель одного из производителей, который говорил на условиях анонимности, предположил, что украинские власти блокируют возможность продажи за границу украинских перехватчиков, пока не будет согласования о выполнении нужных для Украины условий.

В издании напомнили, что ранее президент Зеленский публично объявил, что хотел бы видеть не просто покупку оружия, а некий бартер: Киев передает дроны, а взамен получает дефицитные ракеты к системам Patriot.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, во время которого Иран применяет ударные беспилотники, одиннадцать стран обратились к Украине с запросами о помощи. Взамен Украина рассчитывает на взаимное сотрудничество по четырем общим направлениям.