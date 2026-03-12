Украинцы получили право на новую помощь в ряде стран: что известно об изменениях

Юридическая помощь / © pexels.com

Верховная Рада поддержала присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию. Теперь украинцы в 28 странах смогут получать бесплатную юридическую помощь без лишней бюрократии.

Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта на сайте парламента.

Что дает присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию?

Рада 12 марта приняла закон «О присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию». Документ был внесен на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским и зарегистрирован под №0304.

Присоединение к этой Конвенции открывает для граждан Украины возможность проще пользоваться системой бесплатной юридической помощи в других государствах, являющихся участниками документа. В частности, это касается судебных производств по гражданским и хозяйственным делам. Кроме того, решение создает правовую основу для усиления сотрудничества между Украиной и другими странами-участницами Конвенции в сфере предоставления бесплатной правовой помощи.

Бесплатная юридическая помощь для украинцев — перечень стран

Участницы Конвенции — 28 государств: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария.

Присоединение к Конвенции является частью международных обязательств Украины на пути к евроинтеграции. В частности, это один из шагов в реализации Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Помощь для украинских беженцев в Европе — последние новости

К слову, украинцам в Великобритании продлили срок подачи документов на продление виз с 28 до 90 дней до окончания действующей. Всего в стране находятся более 300 тыс. украинцев, чьи разрешения теперь можно продлить еще на 18 месяцев. Правительство отмечает, что Великобритания будет оставаться безопасным убежищем столько, сколько продлится война.

Заметим, чешская власть разрабатывает новую экономическую стратегию для ускорения трудоустройства украинских беженцев и упрощения набора иностранцев. Чехия остро нуждается в украинских специалистах в сферах строительства, здравоохранения и ухода за пожилыми людьми, поскольку без них эти отрасли не смогут функционировать.