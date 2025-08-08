Украинцы прекратили голодовку на границе Грузии: что произошло

Украинцы, застрявшие на российско-грузинской границе / © facebook.com/Семен Семенченко

Реклама

Украинцы, объявившие голодовку на пограничном пункте «Дариале» между Россией и Грузией, прекратили свой протест.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Голодание началось 5 августа как требование к Грузии допустить к ним консула, разъяснить причины задержания и предоставить возможность покинуть страну. Находившиеся на КПП Украинцы заявляли о нарушении своих прав.

Реклама

По данным МИД, представитель Посольства Украины в Грузии встретился с протестующими и проинформировал их о действиях, предпринимаемых украинской стороной для их возвращения домой. После этой встречи три украинца получили медицинскую помощь. Посольство также договорилось с грузинской стороной о предоставлении экстренной медицинской помощи украинцам на КПП в будущем.

Что происходит на границе?

МИД Украины сообщил, что ведет переговоры с Грузией и Молдовой по разблокированию транзитного пути. Ранее, в июле, удалось вывезти 44 украинца из «Дариале».

Проблема возникла из-за того, что Россия депортирует украинцев, отбывших наказание в российских колониях, именно на российско-грузинскую границу. Грузинская сторона, в свою очередь, не впускает их на свою территорию, ссылаясь на интересы безопасности и недействительные документы.

Грузия предложила Украине два варианта возвращения граждан: морским или воздушным путём.

Реклама

Напомним, пятеро граждан Украины, удерживаемых в подвальном помещении грузинского пункта пропуска «Дариале» на границе с Россией, начали бессрочную голодовку. Один из участников акции Сергей Ларко уже около месяца находится на границе между Россией и Грузией.