Украинцы разгромили американскую бронетанковую бригаду: итоги учений в Германии шокировали

Украинские военные. Иллюстративное изображение / © facebook.com/Сухопутные войска Украины

Реклама

Украинские операторы беспилотников в ходе военных учений Combined Resolve, которые в начале 2026 года проходили в Германии, смогли обнаружить и «уничтожить» американские подразделения и бронетехнику.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и участников учений.

Реклама

В маневрах приняли участие около 3500 американских военнослужащих, прибывших в Германию в рамках ротации из Форт-Худа в Техасе. Их задачей было штурмовать позиции условного противника на армейском полигоне. Оборону этих позиций усилили украинские военнослужащие из 412-го полка сил беспилотных систем Nemesis.

Реклама

По данным WSJ, итог противостояния оказался показательным: украинские операторы дронов настолько быстро обнаруживали американские подразделения и бронетехнику, что американские чиновники охарактеризовали результат учений как уничтожение американской бронетанковой бригады.

Одной из причин стала активность тяжелой бронетехники. Во время движения она поднимала пыль, что делало её более заметной для украинских разведывательных беспилотников. После обнаружения целей в бой вступали ударные дроны — аппараты со сбрасываемым взрывчатым веществом и FPV-дроны, которые атаковали американскую технику.

Американские военные, по словам участников учений, столкнулись с настолько быстрым выводом техники из строя, что отдельные машины приходилось условно «возвращать» на поле боя в качестве новых единиц или восстанавливать, чтобы продолжить сценарий учений.

В то же время американские подразделения постепенно адаптировались к новой тактике. Представитель армии отметил, что военнослужащие, сменявшие друг друга, стали лучше рассредоточиваться, маскировать технику и использовать средства радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам.

Реклама

Впоследствии украинские военные перешли на другую сторону в рамках учебного сценария и помогли американским подразделениям более эффективно использовать беспилотные технологии уже в ходе наступательных операций. Таким образом, учения стали не только испытанием для американских военных в противостоянии с украинской тактикой использования дронов, но и практическим обменом боевым опытом.

Для американской армии это далеко не первый сигнал о необходимости изучать украинский опыт ведения войны с применением беспилотников. Еще в 2023 году американский офицер пехоты, который помогал обучать украинских военных, пришел к выводу, что США есть чему поучиться у Киева. Он разработал соответствующую программу подготовки, которую впоследствии начали использовать другие подразделения американской армии.

Результаты учений Combined Resolve демонстрируют одно из ключевых изменений в современной войне: даже хорошо оснащенные бронетанковые подразделения становятся чрезвычайно уязвимыми, если противник обладает преимуществом в разведке и применении ударных беспилотников. Для американских и европейских армий украинский опыт всё больше превращается в практический урок того, как может выглядеть масштабный конфликт в будущем.

Напомним, что в ходе масштабных учений НАТО Hedgehog 2025, проходивших в мае прошлого года в Эстонии, десять бойцов ВСУ за полдня уничтожили 17 единиц бронетехники и нанесли 30 ударов по другим целям. За сутки войска НАТО потеряли бы два батальона, если бы этот бой был настоящим.

Реклама

Новости партнеров