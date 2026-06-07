Украинцы рискуют остаться без работы в Польше: кто заменит наших граждан

Вместо украинцев — Колумбия и Непал: как кардинально меняется рынок труда в Польше / © Associated Press

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В Польше зафиксировали заметную тенденцию: все больше граждан Украины принимают решение вернуться на родину или едут дальше на Запад в другие государства. В то же время поляки самоуверенно считают, что по возвращении украинцы могут не найти тех же предложений работы. Компании все больше полагаются на работников из Азии и Южной Америки.

Об этом говорится в обширном аналитическом материале польского издания WNP.pl.

По словам Михаила Солецкого, генерального директора Worksol Group, процесс замещения украинских работников уже начался. Он подчеркнул, что польский рынок труда быстро восполнил кадровые пробелы прибывающими из Азии и Южной Америки людьми.

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Исследования показывают, что количество работающих в Польше иностранцев уже превысило 1,17 миллиона. Это в шесть раз больше, чем в 2015 году. Хотя граждане Украины остаются самой большой группой — согласно данным за сентябрь 2024 года, их было около 779 000 — их доминирование на рынке труда Польши систематически уменьшается.

По информации издания, около 30 000 граждан Колумбии и Филиппин сейчас работают в Польше. Отмечается, что количество работников из стран Азии и Южной Америки стремительно растет. Это также подтверждают данные о разрешениях на работу. В первой половине 2024 года их было выдано более 173 000, большинство из которых гражданам стран за пределами Европы.

Все чаще возникают вопросы о том, смогут ли работники из этих стран навсегда заменить граждан Украины, которые после начала войны начали переезжать в страны Западной Европы, предлагающие более легкий доступ к трудоустройству и более высокую заработную плату.

По данным издания, в Польше динамично растет количество прибывающих работников, в частности, из следующих стран:

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Непал,

Индия,

Филиппины.

Наибольшим спросом пользуются, прежде всего, люди, выполняющие простую физическую работу, работники производства и складов, а также операторы машин и оборудования.

В польском издании самоуверенно заявляют, что некоторые украинцы, покинувшие Польшу в поисках лучшего заработка, могут столкнуться с совершенно иной реальностью в случае возвращения назад. Мол, рабочие места, которые когда-то их ждали, уже могут быть заняты новыми работниками.

Напомним, украинка переехала из Польши в Португалию и рассказала, какая причина такого решения и не сожалеет ли об этом.

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