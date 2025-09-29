Украинцы стали "двигателем" экономики Чехии: власти боятся их выезда

Как украинские беженцы стали «двигателем» экономики Чехии / © Государственная пограничная служба Украины

Украинские беженцы внесли в бюджет Чехии вдвое больше, чем получили из него как гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Radio Prague International.

По информации Министерства труда Чехии, в первой половине 2025 года украинские беженцы принесли бюджету Чехии в форме взносов и налогов 15 млрд крон (616 млн евро).

Государственные дотации на гуманитарную помощь, проживание, здравоохранение, образование и другие виды поддержки беженцев составили вдвое меньше — 7,6 млрд. крон (312 млн. евро).

В прошлом году Чехия от беженцев получила 24,8 млрд крон (986 млн евро) и выделила в помощь 15,5 млрд крон.

В 2023 году расходы Чехии на беженцев составляли 22 млрд крон (904 млн евро), а поступления — 19,4 млрд крон (797 млн ​​евро).

В первый год полномасштабной войны России против Украины, согласно предварительным данным, в помощь беженцам было выделено 25 млрд. крон (около 1 млрд. евро), а поступления в бюджет составили 12,6 млрд. крон (518 млн. евро).

По словам министра труда Мариана Юречки, в настоящее время в Чехии работают 169 000 граждан Украины со статусом временной защиты.

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 21 сентября в Чехии было зарегистрировано 393 843 человека с временной защитой в связи с войной России против Украины, из них:

282 312 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

93 835 детей и подростков в возрасте до 18 лет,

человек свыше 65 лет — 17 696.

Если эти люди сразу поедут, то значительная часть экономики столкнется с серьезными проблемами. Это промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство. Политики, призывающие к возвращению людей в Украину, ставят тем самым под угрозу экономическое развитие и благополучие граждан Чехии», — отмечает министр труда Чехии.

