Украинцы в Чехии рискуют потерять временную защиту: что нужно сделать уже в сентябре

Флаг Чехии

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Для продления временной защиты украинцы в Чехии должны прийти в отделение Министерства внутренних дел в дату и время, забронированные во время онлайн-регистрации, и получить новую визовую наклейку. Дедлайн 30 сентября касается зарегистрировавшихся вовремя до 15 марта.

Об этом идет речь на официальном портале МВД Чехии.

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Процедура имеет два этапа: онлайн-регистрацию и личный визит в отделение . Электронное подтверждение продлевает статус только до 30 сентября 2026 года; после получения наклейки защиту продолжат.

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Почему письмо о регистрации не завершает процедуру

Подтверждение онлайн-регистрации, которое можно загрузить в профиле на портале МВД, содержит данные о записи и дате визита. Однако оно не является заменой документа, подтверждающего продление статуса.

«Подтверждение об осуществлении электронной регистрации на продление временной защиты не заменяет визовую наклейку, и некоторые государства Шенгенской зоны могут его не признавать», — отмечает FAQ чешского МВД.

Поэтому в назначенный день нужно лично явиться в отделение МВД и пройти завершающий этап процедуры. Для поездок по другим странам Шенгенской зоны МВД Чехии указывает на необходимость действующего загранпаспорта и действительной визовой наклейки.

Что это значит для перехода на ZDP

Отдельно дедлайн важен для украинцев, планирующих получить специальное разрешение на долгосрочное пребывание (ZDP). Для этой процедуры сохраняется непрерывность временной защиты до момента получения биометрической карты.

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Онлайн-регистрация на ZDP в Чехии продлится с октября по 31 декабря 2026 года. Право на это разрешение возникает после отдельной процедуры и получения биометрической карты, а не только после подачи заявления или выявления интереса. Если человек не завершит продление действующей защиты наклейкой до 30 сентября, это может прервать необходимую для ZDP непрерывность статуса.

Напомним, что новые требования по подтверждению выполнения воинской обязанности, применяемые Чехией от 5 августа 2026 года, касаются заявлений о первом или повторном предоставлении временной защиты, а также заявлений членов семьи для воссоединения. Для продолжения уже существующей защиты это условие не применяется. Новые правила для тех, кто подает заявление впервые или повторно, мы уже разбирали в материале о «Резерве+» и временной защите .

Общий механизм временной защиты в ЕС продлили до 4 марта 2028 года, но чешское продление документов происходит отдельными национальными этапами.

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