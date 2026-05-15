Украинцы в Германии потеряют автоматическую защиту: как легализоваться после 2027 года

Флаг Германии / фото иллюстративное

Реклама

Германия стабильно держится в топе стран для эмиграции, однако легализоваться здесь — задача не из простых. Для начала нужно понимать, что переехать в страну жить к родственникам или же прописаться у знакомых, не является основанием для оформления соответствующих документов.

Об этом пишет relocate.to.

Время особых условий проходит: после 4 марта 2027 года, после прекращения действия временной защиты для украинцев, Германия не будет продолжать пребывание этих граждан автоматически. Каждому придется самостоятельно доказывать свое право на новый вид на жительство. Легальный статус напрямую будет зависеть от уровня интеграции, поэтому единственными путями останутся официальная работа, наличие доходов или получение образования.

Реклама

Переезд в Германию из других стран ЕС: существуют ли упрощенные условия

Легализоваться в Германии на основании польских документов не получится. Если вы уже имеете польский статус PESEL UKR или карту побыту, это дает право исключительно на гостевые визиты длительностью до трех месяцев.

Для полноценного долговременного переезда необходимо подавать отдельное заявление и получать новый статус непосредственно в немецких ведомствах.

В то же время самой распространенной ошибкой является мнение, что гражданам, чтобы легализовать свое проживание в Германии можно получить прописку. Однако согласно правилам, для начала граждане должны получить вид на жительство, а уже потом получить прописку.

Переезд к родственникам в Германии

Важный юридический аспект касается воссоединения семьи, где немецкие правила максимально прагматичны. Программа распространяется исключительно на самых близких:

Реклама

супругов;

детей;

родителей (в исключительных случаях).

Попытки забрать к себе братьев или сестер обычно завершаются отказом. Более того, даже прямым родственникам придется доказывать полную финансовую зависимость от принимающей стороны, которая, в свою очередь, обязана иметь официальный вид на жительство, легальный доход и надлежащее жилье. В реальной жизни этот способ срабатывает крайне редко.

Как легализовать свое проживание в Германии

Одним из надежных способов легализации в Германии является трудоустройство. Однако важно, чтобы с вами заключили контракт, у вас была подтверждена квалификация, не менее важным нюансом является знание немецкого языка.

Еще одним способом официально «закрепиться» в стране можно обучаясь. Этот вариант рассчитан на тех, кто имеет возможность уделить время:

университета;

профессиональным курсам;

языковым программам.

Главные преимущества этого пути — это гарантированный законный статус и реальная перспектива закрепиться в стране по завершении обучения.

Реклама

Тем, кто уже находится в Германии, после 2027 года предоставят переходный период продолжительностью от 6 до 12 месяцев для изменения миграционного трека. Однако стоит понимать: без официального трудоустройства или зачисления в учебное заведение переоформить документы будет практически нереально.

Украинские беженцы в Германии — последние новости

Украинская беженка Людмила Русина назвала три главных недостатка жизни в Германии: аренда квартир без мебели и даже лампочек, устаревшая банковская система со странными правилами, а также специфическая культура поведения в поездах, где пассажиры громко шумят и ставят грязную обувь на сиденья.

В то же время украинский беженец в Германии Игорь Стасюк в четвертый раз отказался от предложения трудоустройства, поскольку реальная зарплата после пересчета оказалась ниже обещанной. По словам мужчины, работодатель назвал сумму 2000 евро «чистыми», однако при стандартном графике фактический доход составил бы лишь около 1400 евро.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров