Украинцы в Польше могут лишиться 800+: какие условия необходимо выполнить для получения выплат

Помощь украинцам в Польше

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В Польше вступили в силу новые правила получения выплат по программе «800+» для граждан Украины со статусом UKR. Отныне ключевым условием назначения пособия является профессиональная активность, то есть официальное трудоустройство одного из родителей или опекунов ребенка.

Об этом сообщает издание pulsHR.

Отмечается, что новые требования вступают в силу с 1 февраля 2026 года и касаются украинских беженцев, претендующих на государственную поддержку на детей.

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«Условием для получения пособия „800+“ является профессиональная деятельность (трудоустройство) отца, матери или опекуна», — говорится в материале.

Кроме того, ребенок должен посещать польскую школу, проходить обязательную дошкольную подготовку или выполнять установленную законом обязанность по обучению. Исключение сделано для детей в возрасте до шести лет.

Кроме того, обязательным условием по-прежнему является постоянное пребывание как заявителя, так и ребенка на территории Польши.

В то же время польские власти готовят дополнительные изменения в программу.

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В частности, Министерство по делам семьи, труда и социальной политики планирует ввести автоматическое продление выплат «800+», что позволит родителям не подавать новые заявления каждый год. Если данные семьи не изменятся, пособие будет назначаться автоматически на основании информации, имеющейся в Управлении социального страхования (ZUS).

Программа «800+» остается одним из ключевых механизмов поддержки семей в Польше и охватывает миллионы родителей и опекунов, помогая покрывать расходы на воспитание, образование и развитие детей.

Новый период выплат по программе «800+» длится с 1 июня 2026 года по 31 мая 2027 года.

Напомним, что граждане Украины, прибывающие в Польшу, всё чаще сталкиваются с трудностями при получении статуса временной защиты (PESEL UKR). Эта тенденция вызывает беспокойство среди польских работодателей и организаций, поддерживающих бизнес.

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