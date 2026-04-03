Украинцы в Польше могут получить новый статус CUKR: что это означает

Флаги Польши и Украины / © Getty Images

Украинцы, проживающие в Польше, могут претендовать на изменение своего статуса и оформление карты избитой CUKR, однако для этого необходимо выполнить ряд обязательных условий. В первую очередь речь идет о непрерывном пребывании со статусом PESEL UKR по меньшей мере в течение 365 дней.

Украинцы, чтобы получить статус CUKR, должны сохранять статус UKR как на 4 июня 2025 года, так и на момент подачи заявления на новую карту, сообщает InPoland.

В то же время, уже сейчас граждане Украины со статусом PESEL UKR могут подаваться на получение карты избитой сроком на три года, пишет gov.pl. Такой документ дает право легально проживать в Польше, работать без дополнительных разрешений и вести предпринимательскую деятельность на равных условиях с гражданами страны.

Кроме того, период пребывания в Польше по карте CUKR засчитывается в стаж проживания, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Для оформления карты CUKR, кроме непрерывного статуса PESEL UKR в течение минимум 365 дней, предусмотрено еще одно условие — подать заявку можно только через 30 дней после въезда в Польшу. Этот срок установлен для подтверждения легальности пребывания и стабильности статуса заявителя.

Поэтому специалисты советуют украинцам заранее планировать подачу документов, чтобы соблюсти все требования и избежать задержек в рассмотрении заявлений.

В случае сомнений в непрерывности статуса UKR рекомендуют обращаться в местные органы социальной поддержки или профильные организации, где помогут проверить документы и подтвердить легальность пребывания.

Ранее сообщалось, что в Польше две отрасли оказались под ударом кризиса — украинским специалистам следует готовиться к жесткой конкуренции.

Мы ранее информировали, что в Польше напомнили о новых правилах пребывания для иностранцев, в частности, граждан Украины.