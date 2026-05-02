Украинцы в Польше могут получить пенсию: что для этого нужно

Трудоустроенные в Польше украинцы получают право на социальные гарантии, в частности пенсионные выплаты. Благодаря международному соглашению между Украиной и Польшей, начисление пенсий будет происходить и для граждан, которые работали в обеих странах.

Об этом пишет издание Inpoland.

Чтобы получить минимальную польскую пенсию, которая в 2026 году составляет 1978,49 злотых (примерно 520 долларов США), украинцам нужно:

достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет для мужчин);

иметь достаточный стаж работы (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин);

легально проживать на территории Польши.

Управление социального страхования Польши (ZUS) может доплачивать гражданам Украины до размера минимальной польской пенсии.

При этом применяется принцип накопления стажа: если украинец работал в двух странах и не имеет достаточного стажа только в Польше, Учреждение социального страхования может учесть годы, отработанные в Украине.

В таком случае ZUS выплачивает пенсию за выслугу лет в Польше и, если это применимо, доплату к минимальной заработной пенсии. Пенсии за выслугу лет в Украине выплачиваются украинской пенсионной системой.

Какие условия выхода на пенсию в Польше

Условия выхода на пенсию для украинцев фактически не отличаются от требований для граждан Польши. Те, кто родился до 1 января 1949 года, должны:

достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин;

иметь достаточный стаж работы — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Стаж работы исчисляется из периодов уплаты взносов и без них, но периоды без уплаты не могут составлять более 1/3 общего стажа.

Люди, рожденные после 1 января 1949 года, получают польскую пенсию по так называемым новым правилам. Это означает, что они имеют право на пенсию от ZUS после того, как отработают по крайней мере один день, за который взимаются пенсионные взносы.

Однако короткий стаж означает небольшие выплаты — так называемые «минимальные» или «голодные» пенсии. В то же время такие пенсионеры имеют право на дополнительные ежегодные выплаты — 13-ю и 14-ю пенсии.

Напомним, украинцы, которые возвращаются из Польши домой, должны отказаться от статуса временной защиты. Также это касается украинцев, которые переезжают из Польши в другую страну для получения защиты.

Украинцы в Польше, которые имеют статус PESEL UKR, с мая 2026 года смогут подать заявление на новый вид на жительство CUKR. Он дает право легально жить в стране три года, работать без отдельного разрешения и вести бизнес, однако подходит не всем.

