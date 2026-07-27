Украинцы в США могут потерять право на работу: какое решение принял суд

Украинские беженцы / © Getty Images

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Украинцы, находящиеся в США по программе временной защиты TPS, могли лишиться разрешений на трудоустройство уже с 22 июля. Накануне суд в штате Массачусетс временно приостановил действие этого решения.

Об этом заявил глава правления Украинского кризисного медиацентра и бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает Open4Business.

По его словам, изменения в американское законодательство сократили срок действия разрешений на трудоустройство EAD для владельцев TPS.

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«22 июля сотни тысяч украинцев, имевших статус TPS, должны были потерять работу в Америке. Только в одном штате дело дошло до суда, и этот суд пока временно приостановил решение», — сказал Чалый.

21 июля Федеральный окружной суд штата Массачусетс по делу Venezuelan Association of Massachusetts против Службы гражданства и иммиграции США ввел экстренный запрет на прекращение действия EAD для бенефициаров TPS, в том числе украинцев.

Окончательное решение ожидается позже 5 августа 2026 года.

Чалый отметил, что новая волна украинских беженцев в США пока не смогла достаточно объединиться для защиты своих интересов. По его словам, профильные организации и украинские власти также не уделяют этой проблеме достаточного внимания.

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«Сейчас в Америке складываются очень сложные условия для этих украинцев. Но наше правительство этим не занимается – никоим образом», – заявил дипломат.

Текущий срок действия TPS для украинцев истекает 19 октября 2026 года. Если статус не продолжат, а у человека нет других законных оснований для пребывания в США, он будет вынужден покинуть страну.

Решение о продлении TPS должно быть принято не позднее чем за 60 дней до завершения его действия — ориентировочно до середины августа.

Министерство внутренней безопасности США может продлить статус еще на 12 или 18 месяцев. Если до 20 августа решение не будет, TPS будет автоматически продлен на шесть месяцев.

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По данным Nova Ukraine, первоначальная подача заявления на TPS стоит 510 долларов, а оформление EAD на его основе - 1030 долларов. При определенных условиях предусмотрена пониженная плата в размере 560 долларов.

По текущим оценкам, статус TPS в США имеют более 100 тысяч украинцев.

Украинцы за рубежом — последние новости

По состоянию на конец апреля 2026 года за пределами Украины находилось 5,762 млн. украинских беженцев, из которых 5,213 млн. — в Европе, а больше всего их приняли Германия и Польша. В Министерстве экономики отмечают, что миграция постепенно стабилизируется, однако количество вынужденных переселенцев из-за войны все еще остается значительным.

Также ТСН.ua рассказывал, о каких нововведениях следует знать украинским беженцам в Европе.

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