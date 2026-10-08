Украинцы в США на пороге депортации: что решит администрация Трампа

Беженцы / © pexels.com

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Более 100 тысяч украинцев в США могут лишиться временного защищенного статуса (TPS), который позволяет им легально находиться в стране и защищает от депортации. Администрация президента Дональда Трампа должна до 19 октября решить, продолжать ли программу.

Об этом пишет Politico.

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В Конгрессе опасаются, что Белый дом может упразднить защиту для украинцев. В то же время, рассматривается и другой сценарий — администрация может не принять формального решения. Тогда TPS автоматически продлится еще на шесть месяцев.

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Такой вариант позволит украинским остаться в США, однако фактически оставит их в неопределенном положении. Ранее Белый дом уже применял подобный подход к гражданам Сальвадора.

«Значительная политическая реакция, которая последует за попыткой администрации депортировать украинцев, здесь является важным фактором», — сказал Politico помощник одного из конгрессменов, знакомый с двухпартийными дискуссиями.

В Конгрессе хотят продолжить защиту

Часть республиканцев выступает за прекращение программ TPS в целом, в то время как другие представители Республиканской партии и демократы призывают сохранить защиту для украинцев.

В Конгрессе уже зарегистрирован двухпартийный законопроект, предлагающий продлить TPS для граждан Украины до 2029 года.

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Группа сенаторов также предупредила администрацию, что отмена статуса может отразиться по американской экономике, ведь украинцы работают, в частности, в транспортной, медицинской и строительной сферах.

В Белом доме не уточнили, какое решение готовят в отношении украинцев. Запрос Politico переадресован в Министерство внутренней безопасности США, где также прямо не прокомментировали будущее программы.

По данным издания, окончательное решение может зависеть и от более широких отношений между Вашингтоном и Киевом.

В Конгрессе США предлагают продлить защиту для украинцев

Ранее двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект о продлении временного защищенного статуса (TPS) для украинцев. Инициатива должна предотвратить возможные депортации после завершения действующего срока защиты 19 октября.

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TPS для украинцев действует с апреля 2022 года. Он защищает от депортации и позволяет легально работать в США, но не дает автоматического права на проживание или гражданство. По данным Института миграционной политики, по состоянию на февраль 2026 года такой статус имели более 101 тысяч украинцев.

Инициатива появилась на фоне усиления администрацией Дональда Трампа политики по программам временной защиты.

Также напомним, что ранее стало известно, что администрация США готовится аннулировать туристические и бизнес-визы (B1/B2), выданные в 2016-2026 годах иностранцам, которые после въезда в страну обратились за убежищем. Это может затронуть до 200 тыс. человек и стать самым большим массовым аннулированием виз в истории США.

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