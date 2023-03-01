Украину или Россию: в США дали точный ответ, кого Китай поддерживает с начала полномасштабной войны

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США считает, что с самого начала полномасштабного вторжения Китай поддерживал страну-агрессору Россию.

Об этом сказал американский чиновник, захотевший остаться анонимным, пишет CNN.

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Между тем, в Министерстве торговли США отметили, что Америка уже внесла в черный список ряд китайских компаний за поддержку России.

"Тринадцать китайских организаций также были добавлены в список организаций Министерством торговли США за оказание поддержки России, в том числе одна, поставлявшая детали для иранской программы беспилотников", – сказал заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Министерства торговли Алан Эстевес.

А помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отметила, что США "очень четко дали понять, что мы без колебаний примем меры по привлечению к ответственности организаций КНР, которые помогают России".

"И мы очень четко объяснили это китайцам. Министр, безусловно, сделал это в Мюнхене, и, конечно, президент и советник национальной безопасности делали это непосредственно китайцам в предыдущих случаях", — сказала она.

Отношения Китая и России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину власти Китая заявляли о нейтралитете. Впрочем, все же тяготела к поддержке России. Недавно появилась информация, что Китай может направить летальную помощь России в войне против Украины. Впоследствии подтвердил директор ЦРУ Билл Бернс подтвердил возможность того, что Китай может направить летальную помощь России в войне против Украины.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский выразил мнение, что Китай играет на упадок сил России и на самом деле не стремится к победе РФ в войне, а передача ей оружия лишь еще больше расшатывает и так нестабильную сегодня экономику Китая.

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