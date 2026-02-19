Украину могут убрать с саммита НАТО: что задумали в Вашингтоне

ВМС США / © Associated Press

США давят на НАТО с требованием свернуть значительную часть внешнеполитической деятельности Североатлантического союза. В частности, Вашингтон предлагает прекратить ключевую миссию НАТО в Ираке.

Об этом изданию Politico сообщили четыре дипломата стран Альянса.

В последние месяцы США также лоббируют сокращение миротворческой операции в Косово и выступают против официального участия Украины и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона в ежегодном саммите НАТО, который состоится в июле в Анкаре.

Такие шаги отражают стремление Белого дома вернуть НАТО в роль чисто евроатлантического оборонного блока. В Вашингтоне хотят отказаться от многолетнего расширения деятельности Альянса в сфере глобальных кризисов, партнерств и ценностных инициатив — направлений, давно раздражающих Трампа и его сторонников.

По замыслу США НАТО должна ограничить так называемую деятельность вне зоны ответственности и сосредоточиться на сдерживании и обороне. Внутри американской администрации этот подход называют «возвратом к заводским настройкам».

Это может привести к резкому сокращению активности Североатлантического союза в зонах прежних конфликтов, а также к фактическому отстранению от переговоров таких столиц, как Киев или Канберра.

В Белом доме от комментариев относительно партнерских программ и глобальных операций НАТО официально отказались.

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби недавно изложил подход администрации, который он назвал концепцией НАТО 3.0.

По его словам, не все миссии могут быть приоритетными, а главным критерием эффективности есть способность европейских армий воевать и побеждать в ключевых для Альянса сценариях.

Однако эта кампания уже вызывает беспокойство среди союзников.

«Отказ от международных инициатив НАТО — это неправильное направление», — заявил один из дипломатов. По его мнению, партнерства играют ключевую роль в сдерживании и безопасности.

После возвращения Трампа к власти США значительно сократили международные обязательства, вывели часть войск из Европы и передали часть командных функций европейским союзникам, стремясь сосредоточиться на своей национальной безопасности.

Миссия в Ираке и Косово под угрозой

НАТО в настоящее время проводит совещательную миссию в Ираке, направленную на укрепление сил безопасности и предотвращение возвращения Исламского государства. Она была создана во время первой каденции Трампа в 2018 году.

По словам дипломатов, США уже в сентябре призвали союзников приостановить эту операцию. В то же время Вашингтон планирует вывести из страны около 2500 военных в рамках договоренностей с Багдадом.

Эксперты предупреждают: одновременное свертывание миссии НАТО и уход американских войск может усилить позиции вооруженных группировок и дестабилизировать ситуацию.

Подобные опасения возникают и в отношении Косово. США дали понять, что хотят сократить миротворческую миссию KFOR, которая действует с 1999 года и насчитывает около 4500 военных.

Аналитики считают, что это может спровоцировать напряжение на Балканах и подтолкнуть сепаратистские силы к более активным действиям.

В НАТО заявляют, что никакие решения по завершению операций пока не приняты, а любые изменения должны согласовать все 32 союзника.

Украина и партнеры могут оказаться вне саммита

США также оказывают давление, чтобы Украина, а также партнеры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея — не были приглашены в официальную часть саммита в Анкаре.

В то же время, не исключено их участие в параллельных мероприятиях.

Бывший представитель НАТО Оана Лунгеску считает, что это может сигнализировать о сужении повестки дня Альянса к ключевым вопросам обороны.

Также в НАТО рассматривается возможность отмены традиционного публичного форума во время саммита, оставив только меры оборонной промышленности. Официально это объясняют экономией ресурсов, но некоторые дипломаты связывают решения с более широкой политикой США по сокращению финансирования международных организаций.

Часть союзников опасается, что такие шаги могут подорвать доверие к Альянсу именно в то время, когда он пытается убедить общественность в необходимости роста оборонных расходов.

Напомним, ранее администрация президента Дональда Трампа, для укрепления дипломатических отношений с новым руководством Сирии, приняла решение вывести из этой страны все американские войска, около 1 все еще остававшихся в этой стране военнослужащих.