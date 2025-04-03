Украину назвали "террористическим государством": кто сделал заявление

Флаг Мали

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Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время визита в Москву заявил, что его страна считает Украину "террористическим государством", обвинив Киев в якобы поддержке повстанческих группировок в регионе Сахель.

Об этом Диоп сказал во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Некоторые государства помогают этим террористам, организуют им тыл. Например, Украина. Для нас Украина является террористическим государством", - сказал Диоп.

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По словам министра, Украину следует "остановить", а также он назвал ее "спонсором терроризма". Диоп сообщил о намерениях Мали, Нигера и Буркина-Фасо создать общие вооруженные силы для борьбы с повстанцами, которые в регионе считаются террористическими.

Напомним, в июле 2023 года на севере Мали в результате засады повстанцев была разгромлена колонна правительственных сил и наемников ППК "Вагнер" . Повстанцы захватили вооружение, уничтожили технику, убили 84 боевика и взяли в плен нескольких других. В сети появились фотографии повстанцев с флагом Украины.

В Главном управлении разведки МОУ сообщали, что украинская сторона имела всю необходимую информацию для подготовки этой операции, и намекнули на дальнейшую поддержку действий против Вагнера. В то же время сами повстанцы заявили, что действовали без внешней помощи.