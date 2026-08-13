ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1818
Время на прочтение
1 мин

Украину не пригласили на самый большой военный парад Польши: кто будет в Варшаве

Украина не получила приглашение на самый большой в истории Польши военный парад, который пройдет в Варшаве 15 августа.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Украинские военные (иллюстративное фото)

Украинские военные (иллюстративное фото) / © pixabay.com

Украина не получала приглашение на военный парад в Варшаве, который состоится 15 августа по случаю Дня Вооруженных Сил Польши.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в комментарии "Суспільному".

Нынешний парад станет самым большим в истории Польши. В нем примут участие около 1800 военнослужащих, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов.

К мероприятию также присоединятся военные из США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и других стран. Наибольшую группу среди иностранных союзников составят французские военнослужащие, в частности, подразделение Иностранного легиона.

Параллельно в Гдыне и Гданьске проведут морской парад с участием более 20 кораблей - фрегатов, корветов, гидрографических судов и минных тральников.

Напряжение в отношениях Украины и Польши

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой остаются напряженными. На этом фоне в Польше также фиксируют резонансные случаи агрессии и ксенофобских высказываний в отношении украинцев.

В частности, недавно в Польше избили 15-летнего украинца и его друга после того, как они разговаривали по-украински. Еще один инцидент произошел в автобусе в Бильско-Бялой, где местный водитель делал оскорбительные и ксенофобские комментарии в адрес украинских девушек.

Кроме того, опрос IBRiS показал, что 67,2% респондентов в Польше поддерживают депортацию украинских мужчин призывного возраста, не работающих в стране легально. Из них 43,8% выбрали ответ «точно да», еще 23,4% – «скорее да».

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie