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Украину не пригласили на самый большой военный парад Польши: кто будет в Варшаве
Украина не получила приглашение на самый большой в истории Польши военный парад, который пройдет в Варшаве 15 августа.
Украина не получала приглашение на военный парад в Варшаве, который состоится 15 августа по случаю Дня Вооруженных Сил Польши.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в комментарии "Суспільному".
Нынешний парад станет самым большим в истории Польши. В нем примут участие около 1800 военнослужащих, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов.
К мероприятию также присоединятся военные из США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и других стран. Наибольшую группу среди иностранных союзников составят французские военнослужащие, в частности, подразделение Иностранного легиона.
Параллельно в Гдыне и Гданьске проведут морской парад с участием более 20 кораблей - фрегатов, корветов, гидрографических судов и минных тральников.
Напряжение в отношениях Украины и Польши
В последнее время отношения между Киевом и Варшавой остаются напряженными. На этом фоне в Польше также фиксируют резонансные случаи агрессии и ксенофобских высказываний в отношении украинцев.
В частности, недавно в Польше избили 15-летнего украинца и его друга после того, как они разговаривали по-украински. Еще один инцидент произошел в автобусе в Бильско-Бялой, где местный водитель делал оскорбительные и ксенофобские комментарии в адрес украинских девушек.
Кроме того, опрос IBRiS показал, что 67,2% респондентов в Польше поддерживают депортацию украинских мужчин призывного возраста, не работающих в стране легально. Из них 43,8% выбрали ответ «точно да», еще 23,4% – «скорее да».