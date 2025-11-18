Белый дом / Иллюстративный фото / © Associated Press

Лоббисты и священнослужители, связанные с Русской православной церковью (РПЦ) — одним из самых ярых сторонников войны кремлевского диктатора Владимира Путина против Украины, — проводят на этой неделе активную кампанию в Вашингтоне. Они встречаются с представителями администрации президента США, в частности, из Управления по вере, а также пытаются склонить на свою сторону членов Конгресса. Цель делегации – привлечь внимание к якобы «религиозному преследованию» православных христиан со стороны Киева.

Об этом сообщает The Hill.

Обвинение Киева и позиция РПЦ

Делегация, представляющая, в частности, Русскую православную церковь за рубежом (которая в 2007 году вошла в «каноническое единство» с Московским патриархатом), а также Сербскую православную церковь и Православную церковь в Америке заявила, что стремится обсудить «возрастание нарушений религиозной свободы ред.] украинским правительством».

Украинская православная церковь (УПЦ МП) является филиалом РПЦ, которая подчиняется патриарху Кириллу в Москве. Патриарх Кирилл известен тем, что благословил полномасштабное вторжение России в Украину, назвав его священной войной, и заявил, что смерть на военной службе смывает все грехи. В августе 2024 г. Украина запретила деятельность УПЦ МП на своей территории.

В то же время украинские чиновники, аналитики и члены Конгресса, поддерживающие Украину, заявляют, что Путин использует РПЦ как ключевой рычаг для идеологического оправдания войны и как стратегическую площадку для сбора разведданных.

Угроза шпионской деятельности

Лоббирование интересов РПЦ в США вызвало беспокойство среди некоторых американских политиков. Ряд членов Палаты представителей от Республиканской партии призывают генерального прокурора Пэм Бонди расследовать, не пыталась ли Россия или ее разведывательные службы завербовать, повлиять или скомпрометировать американские православные церкви, связанные с Москвой.

«Вызывает законную обеспокоенность тем, что Российская православная церковь за границей или другие российские православные юрисдикции могут служить средствами для сбора разведывательной информации или операций иностранного влияния, направленных против американских политиков», — говорится в проекте письма, инициатором которого выступил конгрессмен Юг.

Отмечается, что нарратив о «религиозном преследовании» в Украине нашел союзников среди MAGA-сообщества президента США Дональда Трампа, включая вице-президента Джей Ди Венса и бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

Более широкий контекст влияния РПЦ в Европе

Беспокойство о деятельности РПЦ не ограничивается США. В 2024 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призвавшую государства-члены рассматривать РПЦ как «фактически используемую как инструмент российского влияния и пропаганды кремлевским режимом».

Также были зафиксированы случаи, вызвавшие беспокойство спецслужб в странах Северной Европы. В частности, Финская Служба безопасности и разведки предупредила о связи православных приходов Московского патриархата с деятельностью влияния, связанной с Россией. А в Норвегии было приостановлено строительство русской православной часовни на небольшом острове, где расположены радары НАТО.

Напомним, в Швеции вызвало беспокойство открытие укрепленной русской православной церкви менее чем в 300 метрах от стратегического аэропорта, где также проходят учения НАТО. Шведы бьют тревогу из-за российских «шпионов в рясах».