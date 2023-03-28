Украл химические средства и бросился с отверткой на охранника: в Польше поймали украинца на его 21-м ограблении

В Польше, в Ченстоховой, правоохранители задержали 33-летнего гражданина Украины, совершившего ограбление в одном из городских магазинов.

Об этом сообщает издание Inpoland.

Мужчина похитил товар из магазина, а когда ему пытался помешать охранник, набросился на него с отверткой в руках.

Известно, что агрессивный украинец похитил химические средства на сумму около 140 злотых.

"Он вытащил из своей куртки отвертку и направил ее на охранника, пытаясь ударить его в живот. По его словам, к счастью, обошлось без трагедии, — сообщили в Главном управлении городской полиции в Ченстоховой.

Дело украинца передали сотрудникам полиции, а похищенное вернули на полку магазина.

Правоохранители выяснили, что с начала 2023 года он совершил в городе 21 кражу. Чаще всего он похищал алкоголь. В настоящее время злоумышленник был арестован на 3 месяца. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Накануне в Украине на Киевщине юноши избили и ограбили 16-летнего парня.

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