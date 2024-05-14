Украла кисточку для макияжа: охранник магазина совершил сексуальное насилие над 15-летней девушкой

Мужчина заставил ребенка раздеться до нижнего белья и положил на нее свои руки.

В Дублине охранник совершил сексуальное насилие над 15-летней девушкой после того, как она украла маску для лица и кисточку для макияжа.

Об этом пишет издание RTE News.

Как отмечается, преступление произошло еще полтора года назад. 35-летний Абдул Рахман Мохаммед совершил сексуальное насилие над 15-летней девочкой в торговом центре Dundrum.

Девушка пошла в торговый центр со своими друзьями за покупками. Она положила кисточку для макияжа и съемную маску для лица в куртку, но ее остановили, когда она выходила, и привели в комнату, где она осталась наедине с Абдулом Рахманом Мохаммедом.

Он сказал девушке, чтобы она попросила своих друзей уйти, иначе у них тоже проблемы. Муж заставил ребенка раздеться до нижнего белья и положил на него свои руки.

Девушка спросила, может ли она снова одеться, и Мохаммед ответил так. Он спросил ее, заплатит ли она, и она ответила, что заплатит, поэтому он сказал ей подождать его.

Они встретились на парковке торгового центра, и она полагала, что ей нужно заплатить 2,50 евро за маску для лица и щетку, но он хотел 250 евро.

Мохаммед отрицал обвинения, но был осужден присяжными в феврале прошлого года. Он пытался утверждать, что девушка и ее друзья следили за ним.

В заявлении потерпевшего ребенок сказал, что не мог закрыть глаза, не увидев его лица. Нападение мужчины вызвало у нее депрессию и страх.

Судья Орла Кроу приговорила 35-летнего охранника к пяти годам лишения свободы.

Напомним, что похотливая парочка занялась сексом прямо на борту самолета на глазах у пассажиров.

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