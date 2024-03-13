Украли "Тени забытых предков": поклонники Навального во Франции назвали фильм Параджанова частью "русской культуры"

Посольство Украины во Франции обратилось в компетентные властные институты страны, в частности в министерство культуры.

Во Франции организаторы Фестиваля российского фильма устраивают показ фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" под названием "Огненные кони" и представляют ленту "частью русской культуры".

Об этом говорится в сообщении "Укринформа".

"Культура продолжает цинично использоваться для легитимизации российской агрессии. Известно, что годами этот фестиваль "российского фильма" опирался на поддержку российских властей. Очевидно, что, несмотря на формальную смену акцентов организаторами, их методы во многом остаются неизменными", — заявили "Укринформ" в украинском посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что речь идет о культурной апроприации, поэтому просят французские власти разобраться с ситуацией и восстановить справедливость.

"Тени забытых предков" Сергея Параджанова включил в свою программу так называемый Фестиваль "российского фильма", организованный ассоциацией "Другая Россия". Это уже 10-е подобное мероприятие, которое в этом году его посвятили памяти российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы считаем, что даже в эти неспокойные времена, несмотря на насилие со стороны нынешней власти, необходимо продолжать защищать и продвигать российскую культуру, в частности, в сфере кино", – говорится в приглашении организаторов фестиваля.

Россияне призывают "открыть и переоткрыть лучшее из российского кино, прошлого и настоящего".

Напомним, в январе 2024 годаотмечали 100 лет со дня рождения Сергея Параджанова – великого режиссера, армянина по происхождению, но украинца по зову сердца. Именно Украину он называл своей второй родиной. А творческий путь начинал на Киевской киностудии имени Довженко. 9 января в Киеве, чтобы почтить его память, собрались актеры, режиссеры и поклонники. Среди самых известных лент режиссера – "Тени забытых предков" – культовый украинский художественный фильм, снятый в 1964 году.

Картина является экранизацией одноименной повести Михаила Коцюбинского. Главные роли в фильме сыграли Иван Миколайчук, Лариса Кадочникова и Татьяна Бестаева.

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