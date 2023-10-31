Укрылся от пуль трупами: история выжившего после резни ХАМАС 23-летнего израильтянина

Парень попал под интенсивный огонь террористов по дороге на печально известный теперь фестиваль Nova, на который ХАМАС совершил нападение.

23-летний израильтянин Раз Пери, страдающий онкологическим заболеванием, ехал на фестиваль Nova в кибуц Реим, когда попал под огонь боевиков ХАМАС.

Историю его спасения передает "Вести Израиль" со ссылкой на Ynet.

Парень попал под интенсивный огонь террористов по дороге на фестиваль Nova, где 7 октября 2023 года ХАМАС убил сотни участников, других взял в плен.

Он выскочил из машины и спрятался в укрытии вместе с людьми, которых встретил по пути. Через некоторое время боевики подошли к убежищу и заметили прячущихся там израильтян.

"Я увидел, как в укрытие медленно просунули ствол автомата, заметив который, одна из женщин среди нас перепугалась и закричала", – говорит парень.

Он вступил в борьбу с вооруженным ХАМАСовцем: "Я служил в бригаде "Кфир" и знал основы рукопашного боя. Я схватил террориста за мошонку – он согнулся пополам. Потом я ударил его – он упал на колени и начал стрелять. Я попытался вырвать у него оружие, вцепился в автомат, но он вытянул меня вместе с ним наружу".

По Разу окрыли огонь, но все произошло как в кинофильме: он упал назад и оказался снова в укрытии, а все пули попали в боевика.

После этого остальные боевики направились в сторону укрытия, собираясь прикончить всех, кто там находился.

"Трое из них зашли внутрь, бросили в нас 4 гранаты. Я подлетел к двоим ребятам, и мы накрыли друг друга. Гранаты взорвались. Один из ребят, почувствовав запах гари, выскочил из укрытия, и его тут же застрелили. Одна женщина среди нас начала кричать от ужаса, и тогда на ее крики прибежал террорист и бросил в нас снова гранаты. Одна граната упала возле моего живота, я быстро схватил ее и выбросил наружу, где она и взорвалась", – вспоминает парень.

Далее его ранили в живот. Раз притворился мертвым и спрятался под телом убитой женщины, которую террористы застрелили рядом с укрытием. Его машину угнали, а до кибуца Мефалсим он, раненый, добрался по горящим полям.

"По дороге оттуда я стал свидетелем невыносимо ужасных сцен. Наверное, так выглядит настоящий апокалипсис. Везде лежали обгорелые тела, убитые дети. Меня вывозили оттуда в бронированном амбулансе, стрельба по которому не прекращалась во все время нашего движения по той зоне. После нескольких операций теперь мне предстоит длительная реабилитация, но главное – я жив, и это чудо", – подытожил он.

23-летний израильтянин Раз Пери / Фото: vesty.co.il

Напомним, что в Израиле официально сообщили о смерти 22-летней Шани Лук – израильтянки немецкого происхождения, которую боевики ХАМАС похитили и вывезли в Сектор Газа.

Читайте также: