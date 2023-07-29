Укус клеща вызывает аллергию на мясо: последствия могут быть смертельными

Опасный вид клещей распространен в большинстве восточных штатов США и в Мексике, но расширяет свой ареал из-за изменения климата.

В США обнаружили рост количества случаев развития редкой аллергии на мясо из-за укусов клещей. По данным исследователей, от этого синдрома, который может привести к смертельным исходам, пострадать могли уже 450 тысяч человек.

Как сообщает BBC, об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Аллергия вызывает опасную для жизни реакцию на несколько видов мяса или продуктов животного происхождения. В список опасных продуктов для людей с этим синдромом входят свинина, говядина, крольчатина, баранина, оленина, желатин, молоко, некоторые молочные продукты и некоторые фармацевтические продукты.

Симптомы малопонятного синдрома включают спазмы в желудке, диарею, крапивницу и затрудненное дыхание, что может спровоцировать смертельную анафилаксию. Реакция у разных людей может отличаться, колеблясь от легкой до тяжелой или даже опасной для жизни.

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Американские ученые обнаружили, что этот синдром вызван слюной клеща Amblyomma americanum, также известного как одинокий звездчатый клещ. Этот вид распространен в большинстве восточных штатов США и в Мексике, но эксперты предупреждают, что его ареал расширяется из-за изменения климата.

Клеща узнают по белому пятну на спине. Он кусает безболезненно и обычно остается незамеченным, прикрепившись к своему хозяину в течение семи дней, пока не наполнится кровью.

По данным CDC, с 2010 года было обнаружено более 110 000 случаев. Но с 2017 по 2021 год количество случаев возросло примерно на 15 тысяч в год. Поскольку этот синдром трудно диагностировать, CDC говорит, что до 450 тысяч американцев в целом могли развить аллергию на мясо из-за укуса клеща.

Напомним, среди украинских городов наибольшее количество пострадавших от укусов клещей фиксируется в Киеве и Львове.

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