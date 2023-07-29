Укус клеща вызывает аллергию на мясо: последствия могут быть смертельными

Опасный вид клещей распространен в большинстве восточных штатов США и в Мексике, но расширяет свой ареал из-за изменения климата.
В США обнаружили рост количества случаев развития редкой аллергии на мясо из-за укусов клещей. По данным исследователей, от этого синдрома, который может привести к смертельным исходам, пострадать могли уже 450 тысяч человек.
Как сообщает BBC, об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Аллергия вызывает опасную для жизни реакцию на несколько видов мяса или продуктов животного происхождения. В список опасных продуктов для людей с этим синдромом входят свинина, говядина, крольчатина, баранина, оленина, желатин, молоко, некоторые молочные продукты и некоторые фармацевтические продукты.
Симптомы малопонятного синдрома включают спазмы в желудке, диарею, крапивницу и затрудненное дыхание, что может спровоцировать смертельную анафилаксию. Реакция у разных людей может отличаться, колеблясь от легкой до тяжелой или даже опасной для жизни.
Американские ученые обнаружили, что этот синдром вызван слюной клеща Amblyomma americanum, также известного как одинокий звездчатый клещ. Этот вид распространен в большинстве восточных штатов США и в Мексике, но эксперты предупреждают, что его ареал расширяется из-за изменения климата.
Клеща узнают по белому пятну на спине. Он кусает безболезненно и обычно остается незамеченным, прикрепившись к своему хозяину в течение семи дней, пока не наполнится кровью.
По данным CDC, с 2010 года было обнаружено более 110 000 случаев. Но с 2017 по 2021 год количество случаев возросло примерно на 15 тысяч в год. Поскольку этот синдром трудно диагностировать, CDC говорит, что до 450 тысяч американцев в целом могли развить аллергию на мясо из-за укуса клеща.
Напомним, среди украинских городов наибольшее количество пострадавших от укусов клещей фиксируется в Киеве и Львове.
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