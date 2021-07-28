Улицы превратились в реки: в Италии поселение возле озера Комо накрыли мощные паводки

Жертв и пострадавших нет.

Машины вверх тормашками, а вместо дорог — грязь. В Италии поселение у озера Комо накрыли мощные паводки.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.

Обошлось без жертв и пострадавших. Но теперь узнать живописную и популярную среди туристов местность чрезвычайно сложно. После шторма с мощным градом озеро Комо вышло из берегов, начались оползни. Десятки домов и сотни машин повреждены, улицы превратились в реки. Местные фермеры снова жалуются из-за потерянного урожая. Говорят — высокая вода ежегодно портит их поля. Убытки от стихии только за последние 10 лет достигли 14 миллиардов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что от наводнения приходит в себя Грузия. Больше всего в стране от стихии страдает регион Сванетия. Там затопило несколько сел, разрушаются дороги. Повреждены несколько мостов. Задело и Аджарию. В частности, в Батуми на нескольких улицах затопило первые этажи домов. В том числе и одну из больниц.

Новости мира: в Италии поселения возле озера Комо накрыли мощные паводки

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