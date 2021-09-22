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Улицы усыпаны обломками и битым стеклом: австралийский Мельбурн всколыхнуло землетрясение

Улицы усыпаны обломками и битым стеклом: австралийский Мельбурн всколыхнуло землетрясение

Фото: Eddie Jim / 9news.com.au

По предварительным данным, никто не пострадал.

Мощное землетрясение магнитудой почти 6 баллов всколыхнуло юг Австралии.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 сентября.

Больше всего его почувствовали жители Мельбурна — в городе повреждены десятки домов. Улицы покрыты обломками, кусками кирпича и битым стеклом. Впрочем о серьезных разрушениях не сообщается и по предварительным данным, пострадавших нет. Сейсмологи предупреждают о вероятности повторных толчков в течение ближайших суток.

Напомним, на позапрошлой неделе землетрясение силой в более 7 баллов по 9-балльной шкале Рихтера шокировало Мексику. Погиб один человек. Эпицентр был лишь в 11 километрах от крупного туристического города Акапулько.

Новости мира: юг Австралии всколыхнуло мощное землетрясение

Новости мира: юг Австралии всколыхнуло мощное землетрясение
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