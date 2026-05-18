"Улитка уже была бы в Чехии": в Латвии высказались о наступлении России в Украине

Байба Браже / © Associated Press

Реклама

Министерство иностранных дел Латвии Байба Браже резко высказалась о темпах продвижения российской армии в Украине и призвала европейские страны не сбавлять помощь Киеву.

Об этом шла речь во время конференции безопасности в Эстонии.

Дипломатка иронически прокомментировала заявления о якобы успехах оккупационных войск РФ на фронте. По ее словам, реальное продвижение российской армии настолько медленное, что даже сравнение с улиткой несправедливо — но уже для самой улитки.

Реклама

«Говорить, что российская армия движется со скоростью улитки — это оскорбление для улиток. Если бы улитка отправилась из Авдеевки еще в феврале 2022 года и мимо запада, она уже добралась бы до Чехии. Российские войска до сих пор не могут выйти за пределы Донбасса», — заявила Браже.

Глава латвийского МИД подчеркнула, что Украина в настоящее время сохраняет инициативу на поле боя, а потому союзники должны использовать этот момент для усиления военной поддержки.

Она призвала европейских партнеров действовать быстрее и решительнее, снабжая Киев необходимым вооружением и ресурсами.

4 направления — основа безопасности в Европе

Также Браже очертила четыре ключевых направления, которые, по ее мнению, должны стать основой безопасности Европы:

Реклама

существенное усиление оборонного потенциала европейских государств;

увеличение военного присутствия НАТО на восточном фланге;

долгосрочная военная и финансовая поддержка Украины;

дальнейшее усиление санкционного и политического давления на Россию.

По словам министерши, именно сейчас у Европы есть шанс не допустить затягивания войны и укрепить собственную безопасность.

Тем временем , Европа начала отказываться от финансирования оружия для Украины через США. из-за войны США с Ираном, задержание поставок и нехватка ракет Patriot в ЕС затрудняются в дальнейшей эффективности этой схемы.

Новости партнеров