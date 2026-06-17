Ультиматум Ирану: Трамп пригрозил новыми ударами после саммита G7

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» во французском городе Эвиан президент США Дональд Трамп сделал жесткое заявление по решению иранского ядерного кризиса. По его словам, Соединенные Штаты готовы к радикальным силовым действиям, если подписанные дипломатические договоренности не будут выполнены в определенный срок.

Об этом сообщает Clash Report.

Меморандум и угроза бомбардировок

Президент США подчеркнул, что в настоящее время стороны имеют подписанный меморандум о взаимопонимании. Тем не менее, Вашингтон установил четкий дедлайн для полного урегулирования этого сложного геополитического вопроса.

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«Если это не будет сделано через 60 дней, все хорошо, мы вернемся к бомбардировкам», — прямо заявил политик.

В то же время он признался, что лично не хочет прибегать к таким радикальным шагам, поскольку текущий документ очень хорош.

Недопущение создания ядерного оружия

Главной целью американской администрации остается полный контроль над ядерными амбициями Тегерана. Вашингтон категорически не позволит этой стране получить доступ к оружию массового поражения ни при каких обстоятельствах.

«Но нам, возможно, придется это сделать, потому что мы никогда не позволим им обладать ядерным оружием», — резюмировал президент Соединенных Штатов. Эти слова стали четким публичным предупреждением иранского руководства о серьезности намерений Белого дома.

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Напомним, США готовят сокрушительный удар по Ирану и хотят взять под контроль его нефть. Трамп пригрозил установить американский контроль над ключевыми объектами энергетической инфраструктуры Ирана.

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