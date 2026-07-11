Ультиматум Китая России сорвал самый опасный сценарий войны — эксперт

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © ТСН

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Предупреждение Китаю о недопустимости применения Россией ядерного оружия против Украины фактически стало своеобразной гарантией безопасности для Киева.

Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов в эфире «24 канала».

Эксперт напомнил, что ещё во времена президентства Виктора Януковича Украина и Китай заключили масштабное межгосударственное соглашение, в соответствии с которым Пекин взял на себя обязательство не поддерживать третьи страны, осуществляющие агрессию против Украины.

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По словам Леонова, хотя Китай не в полной мере выполняет отдельные положения этого соглашения, именно его позиция в отношении ядерного оружия остается одним из ключевых сдерживающих факторов для Кремля.

«В 2023 году я читал о том, что на заседании профильного комитета парламента Японии обсуждалась информация о том, что Китай действительно в ультимативной форме обозначил „красные линии“ для России», — отметил Леонов.

По его словам, эти «красные линии» касались именно применения ядерного оружия против Украины.

«Путин действительно время от времени бряцает ядерным оружием, но потом перестает это делать», — сказал эксперт.

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Леонов также отметил, что после визита китайского представителя в Минск резко изменилась риторика Александра Лукашенко, который до этого угрожал применением ракетного комплекса «Орешник».

Кроме того, по мнению эксперта, Пекин сдерживает Россию и от масштабных провокаций против стран Балтии и Польши, ведь Китай заинтересован в сохранении стабильных логистических маршрутов в Европу и уже понес экономические потери из-за предыдущих действий России.

В то же время Леонов прогнозирует, что европейские государства продолжат активный диалог с Китаем, который поддерживает идею прекращения огня при условии участия в переговорном процессе как стран Европы, так и самого КНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай впервые занял жесткую позицию в отношении российской ядерной риторики.

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Напомним, руководитель Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил считает, что Китай не изменил свою позицию в отношении войны России в Украине. Пекин наживается на вооруженном нападении Путина, и никакого «мирного плана» со стороны КНР не существует.

По мнению главы Офиса президента Кирилла Буданова, заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины может лишь скоординированное давление со стороны нескольких ключевых игроков. Китай может влиять на ситуацию, однако у него есть собственные интересы и выгоды от войны.

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